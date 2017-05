Dinero

UGT prevé "conflictividad social" si no suben las retribuciones con un nuevo acuerdo salarial

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato "no firmará cualquier acuerdo" en materia salarial con las patronales y ha advertido de que, si no suben las retribuciones a los trabajadores y a los pensionistas, no se "extrañen de que se recrudezca la conflictividad social".