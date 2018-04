UGT pide a Cifuentes que dé "un paso atrás" y CC.OO. cree que "se están moviendo piezas que hacen su futuro muy oscuro"

Así lo han manifestado los secretarios generales de ambas organizaciones, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC.OO.), en declaraciones a los medios frente a las puertas del Congreso, donde han iniciado una campaña para recoger firmas con el fin de exigir una revalorización de las pensiones conforme a la inflación.

"Me da a mí la impresión que el hecho de que estén apareciendo este tipo de cosas es que se están moviendo unas piezas que hacen que su futuro político sea muy oscuro", ha aseverado Sordo, que ha dicho no conocer "los entresijos del vídeo", ya que no lo ha visto.

ESTO YA ES SURREALISTA

En todo caso, cree que la noticia "tiene un punto surrealista" y se ha remitido a la posición mantenida por CC.OO. de Madrid, que defiende que "la situación política de Cifuentes es evidente que es absolutamente delicada".

Pepe Álvarez, que al igual que Sordo ha afirmado no haber visto el vídeo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí que ha dicho tener noticia del mismo y ha señalado que "llueve sobre mojado" y ha pedido que "la situación de la Comunidad tiene que solventarse".

"La Comunidad de Madrid no puede continuar en una situación de parálisis, de degradación de la vida pública, y creo que hay veces que es mejor dar un paso atrás y que la Comunidad pueda dar un paso hacia adelante", ha apostillado.