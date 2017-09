UGT Andalucía reclama "una sola voz consensuada" en Andalucía para reformar el sistema de financiación autonómica

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Castilla ha apuntado que se está "en el inicio de esa batalla" y ha valorado la ronda de contactos que está realizando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con agentes sociales y económicos, así como con las fuerzas políticas para alcanzar una posición única.

"¿Cuántas cosas podríamos hacer si llegara esa financiación a Andalucía?", ha advertido la secretaria general de UGT-A, al mismo tiempo que ha pedido a los partidos que se "echen menos los trastos con salud y educación y más ponerse a trabajar conjuntamente".

"Me preocupa que no haya tasa de reposición, que haya precarización, queremos que no se vaya el talento fuera, a otras comunidades y países porque difícilmente se va a recuperar", ha advertido.

Castilla también ha señalado que "en pocos días" se van a reunir de nuevo la patronal y los dos sindicatos mayoritarios para retomar la subida salarial. "Los salarios suben por debajo de la subida del IPC", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que cuentan con una campaña para reivindicar un salario mínimo interprofesional de mil euros al mes. "Antes ser mileurista era una barbaridad, pero ahora es que no se llega a esos mil euros", ha subrayado.

Además, ha señalado que los mayores y pensionistas comenzarán el 30 de septiembre y hasta el 9 de octubre una caminata desde Andalucía hasta Madrid para reclamar "unas pensiones dignas".

Por último, la secretaria general de UGT-A ha insistido en que la última reforma laboral ha creado "más temporalidad y más precariedad". "Un empleo que dura una o dos semanas es subempleo. No es un empleo de calidad que permita salir a la ciudadanía de esta crisis", ha cerrado.