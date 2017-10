Dinero

Toys "R" Us apuesta por España con más tiendas y nueva plataforma online

Toys "R" Us mantiene su apuesta por España, donde, a pesar de las dificultades financieras por las que atraviesa el grupo juguetero, no sólo no prevé cerrar tiendas si no que ha diseñado un plan estratégico a cinco años para mejorar y ampliar su red comercial y renovar su plataforma de comercio en línea.