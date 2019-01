Taxistas aclaran que no renuncian a la precontratación y que ofrecen a la Comunidad su definición "en blanco"

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del sector para explicar que la propuesta ya se ha remitido por registro telemático a la administración y aclarar que no supone una renuncia al concepto de precontratación temporal, una de las principales exigencias del sector de cara a la propuesta de nueva regulación de la VTC.

El nuevo documento es un "gesto" del sector para tratar de desbloquear el conflicto y una muestra de "buena voluntad" para la Comunidad de Madrid, que rechazó de plano por considerar "radical" el texto de ayer, donde se recogía un tiempo mínimo de una hora para poder reservar un vehículo VTC y la obligación de que el trayecto supusiera una distancia mínima de 5 kilómetros.

Estas fuentes han detallado que el texto no especifica ni tiempo ni distancia mínima concreta, espacios que se dejan "en blanco" de cara a que el Gobierno regional defina en reunión conjunta con los taxistas qué requisitos plantea. "Es una propuesta sin líneas rojas", han apostillado esas fuentes.

El contenido de la propuesta ha generado confusión inicial. El presidente de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid Miguel Ángel Leal, había comentado que la nueva propuesta aportaba una definición genérica de la precontratación, dejando la puerta abierta a que fuera el Ayuntamiento de Madrid el que definiera si iba a ser temporal o espacial.

"No se habla de precontratación temporal", ha manifestado para apuntar que el texto no recogía el requisito de que esa reserva se hiciera en un plazo no inferior a los 60 minutos.

Por su parte, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha señalado que las asociaciones presentan un texto "sin líneas rojas", dado que la Comunidad insiste en que no quiere legislar la precontratación temporal.

También se quita la distancia mínima de 5 kilómetros en los trayectos de la VTC para que sea la administración regional la que "diga qué quiere". "Vamos a ver qué nos ofrece y si hay alternativas y si hay voluntad de regular, dado que ahora no ha habido negociación. Hemos hecho este gesto de buena voluntad", ha relatado Sanz.

Unos 200 taxistas permanecen en la Puerta del Sol después de que las asociaciones hayan avanzado que el sector iba a permanecer en este enclave hasta que fueran recibidos por el Ejecutivo regional para negociar la regulación exprés de la VTC.

De hecho, un grupo de ellos han desplegado dos tiendas de campaña con intención de pernoctar en la Puerta del Sol como medida de presión para revertir la postura de la Comunidad de Madrid.

Desde el Ejecutivo autonómico han explicado que aún no han recibido la nueva propuesta del sector y apuntan a que si se ha producido de manera telemática, se tendrá constancia de ella este viernes. Por su parte, desde el sector apuntan a que los taxistas quieren permanecer en Sol y esperan una repuesta del Gobierno regional.