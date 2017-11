Tajani pide aumentar el presupuesto de la UE a través de mayores impuestos a los gigantes digitales

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha propuesto este miércoles aumentar el presupuesto de la Unión Europea para hacer frente a desafíos como el terrorismo, la inmigración ilegal o el desempleo juvenil incrementando los impuestos sobre las multinacionales digitales y persiguiendo la evasión de impuestos en paraísos fiscales, entre otras medidas.

El italiano ha defendido estas ideas en una rueda de prensa con el presidente del Tribunal de Cuentas de la UE, Klaus-Heiner Lehne, después de que éste haya participado en la reunión de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, que reúne a Tajani y a los líderes de los grupos parlamentarios.

"Si queremos tener una estrategia europea de verdad habrá que pedir más fondos, pero no a los ciudadanos, sino a quien elude el pago de impuestos", ha señalado Tajani. "Tenemos que abrir un debate el respecto. Creo que se puede dar mucho más a nuestros ciudadanos disponiendo de más instrumentos financieros. No hay que pedir dinero a los ciudadanos, pero me parece justo pedir fondos a quien no paga sus impuestos", ha insistido.

El presidente de la Eurocámara ha defendido que este incremento del presupuesto comunitario podría destinarse a la inversión en infraestructuras, a desarrollar el 'plan Marshall' para África, para luchar contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal y para combatir el desempleo en la UE.

En este sentido, Tajani ha cargado contra los grandes gigantes digitales y ha afirmado no entender por qué "prácticamente no pagan impuestos en Europa". También ha instado a aumentar los fondos europeos persiguiendo a aquellas personas e instituciones que evaden el pago de impuestos haciendo uso de paraísos fiscales.

Lehne, por su parte, ha apuntado que los auditores europeos publicarán durante el próximo verano una opinión sobre la futura propuesta de Bruselas en relación al próximo marco financiero plurianual. El presidente del Tribunal de Cuentas no ha querido avanzar detalles de este dictamen, pero ha asegurado que se centrará en reclamar flexibilidad, transparencia y eficiencia.

En concreto, Lehne ha criticado que en la actualidad se diseñe un presupuesto fijo para un periodo de siete años y que los legisladores europeos no dispongan casi de flexibilidad para adaptar cada año los fondos necesarios ante el surgimiento de nuevos problemas. Esto provoca, ha explicado, que se elaboren "presupuestos satélites", generalmente a cargo de los Estados miembros, cuya ejecución no controla ni el Tribunal de Cuentas ni el Parlamento Europeo.

"Esta situación tendría que cambiar con el nuevo marco financiero plurianual. Además de más flexibilidad queremos lograr más transparencia si al menos empezamos a integrar estos presupuestos satélite en el presupuesto europeo", ha manifestado.

En la misma línea, ha criticado la ausencia de eficiencia en el escenario actual, debido principalmente al retraso con el que se efectúan los pagos. "Muestra que tenemos problemas notables de eficiencia en los gastos", ha afirmado, para después apuntar que es necesario estudiar si la responsabilidad de estos retrasos reside en la Comisión Europea o en los receptores de los pagos.