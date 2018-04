LOS TURISTAS EXTRANJEROS GASTARON EN ESPAÑA EN FEBRERO UN 4,7% MÁS

Google Plus

El gasto de los turistas extranjeros que visitaron España en febrero alcanzó los 4.507 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al mismo mes del año 2017, según datos publicados este miércoles por el INE.



El gasto medio por turista se situó en 1.067 euros, con un aumento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 8,2%, hasta los 143 euros.

La duración media de los viajes de los turistas internacionales fue de 7,5 días, lo que supone una caída de 0,5 días respecto a la media de febrero de 2017.

Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en febrero fueron Reino Unido (con el 17,6% del total), Alemania (11,9%) y países nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia- (11,2%).

El gasto de los turistas residentes en Reino Unido decreció un 1,3% en tasa anual. Por el contrario, el de los de Alemania aumentó un 1,3% y los turistas procedentes de países nórdicos incrementaron su gasto un 1,8%.

Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en febrero fueron Canarias (con el 31,5% del total), Cataluña (22,9%) y Andalucía (14,7%).

El gasto de los turistas aumenta un 1,3% en tasa anual en Canarias, un 11,1% en Cataluña y un 11,8% en Andalucía.

El resto de comunidades de destino principal de los turistas presentan también tasas anuales de variación positivas, salvo la agrupación de resto de CCAA, que registra un descenso del 5,7%.

TRANSPORTE

El gasto en transporte internacional (no incluido en el paquete turístico) es la principal partida, con un 22,4% del total. Este gasto aumenta un 7,9% respecto a febrero de 2017.

Las siguientes partidas son el gasto en paquete turístico y el gasto en actividades, con un 19,4% y un 18,7% del total, respectivamente. El primero aumenta un 8,3% en tasa anual y el segundo un 5,1%.

El 61,3% del gasto total en febrero lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento anual del 8,6%. Por su parte, el gasto de los que fueron a alojamientos de resto de mercado creció un 7,4%.

El gasto de los turistas que no viajaron con paquete turístico (que representa el 71,0% del total) subió un 3,3% en tasa anual. Por otro lado, el de los que contratan paquete turístico se elevó un 8,4%.

MÁS VISITAS

España recibió en febrero la visita de 4,2 millones de turistas internacionales, un 2,6% más que en el mismo mes de 2017.

Reino Unido fue el principal país de residencia, con 865.316 turistas, lo que representa el 20,5% del total y un descenso del 5,9% respecto a febrero del año pasado.

Francia y Alemania son los siguientes países con más turistas que visitaron España en febrero. Francia aporta 549.654 (un 8,4% menos en tasa anual) y Alemania 532.636 (un 2,8% más).

Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos anuales de los turistas procedentes de Portugal (17,5%), Italia (11,1%) e Irlanda (9,9%).

Como en gasto, Canarias fue el primer destino principal de los turistas en febrero, con el 28,2% del total. Le siguen Cataluña (24,1%) y Andalucía (13,8%). A Canarias llegaron cerca de 1,2 millones de turistas, un 0,7% más que en febrero del año pasado. Los principales países de residencia de los turistas en esta comunidad fueron Reino Unido (con el 33,0% del total) y Países nórdicos (21,2%).

El número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 2,8% y superó el millón. El 21,1% procede de Francia y el 14,3% del agregado de resto del mundo.

La tercera comunidad de destino principal por número de turistas es Andalucía, con 582.686 y un descenso anual del 0,3%. Reino Unido es el principal país de origen (con el 26,7% del total), seguido de Francia (12,1%).

En el resto de comunidades el número de turistas se incrementó un 7,8% en Comunidad de Madrid y un 4,6% en Comunidad Valenciana. Por el contrario, baja un 6,4% en Baleares.

HOTELES

La vía aeroportuaria es la que sirve de entrada al mayor número de turistas en febrero, con más de 3,5 millones, lo que supone un crecimiento anual del 1,6%. Por carretera llegaron un 9,7% más de turistas que en febrero de 2017, mientras que por ferrocarril accedieron un 2,2% menos y por puerto un 7,1% menos.

El número de turistas que utilizaron el alojamiento de mercado como modo de alojamiento principal aumenta un 6,7% en febrero en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero sube un 6,5%, mientras que la vivienda en alquiler baja un 8,4%.

Por su parte, el alojamiento de no mercado desciende un 10,0%. Los turistas alojados en vivienda de familiares o amigos bajan un 13,0% y los hospedados en vivienda en propiedad un 2,1%.

El ocio, recreo y vacaciones es el motivo principal del viaje a España para cerca de 3,5 millones de turistas en febrero, lo que supone un crecimiento anual del 2,2%. Por negocios y motivos profesionales llegaron 436.771 (un 26,2% más) y por otros motivos 327.337 (un 15,1% menos).



