TUENTI RECIBE EL PREMIO FEST A LA MEJOR ACTIVACIÓN DE MARCA POR SU INICIATIVA ‘TUENTS BY TUENTI’

El operador móvil virtual Tuenti ha recibido el premio Fest a la Mejor Activación de Marca por su iniciativa ‘Tuents by Tuenti’, la moneda oficial en 12 de los grandes festivales de música españoles de este verano.

Los premios Fest son un reconocimiento en el ámbito de los festivales de música en España, que valoran el trabajo y creatividad de los profesionales responsables del desarrollo de estos eventos musicales dentro del territorio nacional.

Tuenti presentó en marzo sus ‘Tuents by Tuenti’, que sustituían a los tradicionales ‘tokens’ como moneda oficial en los festivales de música más importantes y que, además de permitir comprar dentro del recinto, incorporaba la novedad de poder canjear los 'tuents' no gastados por gigas de Tuenti al finalizar el festival.

La compañía estuvo presente a través de los 'tuents' en Viña Rock, Interestelar, Tomavistas, De Les Arts, A Summer Story, Cabo de Plata, Low, Arenal Sound: Sonorama Ribera, Gigante, DCode y Granada Sound.

La responsable de Comunicación y Comercialización de la compañía, Gema Perona, señaló que “nuestra apuesta por estar en los festivales muestra el apoyo de la operadora a la cultura y a aquellas actividades donde la música es la protagonista, que es sin duda uno de los territorios clave de Tuenti”.

