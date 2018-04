FACUA VE UN "JUEGO DE TRILEROS" BAJAR LA LUZ A CAMBIO DE SUBIR CARBURANTES E IVA

El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, calificó hoy de "juego de trileros" la propuesta del comité de expertos de energía de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para el gasóleo, un 2% para la gasolina y un 6% para el gas consumido en los hogares.



Facua denuncia en un comunicado que estas medidas son un "caramelo envenenado" y critica que la subida de impuestos en carburantes perjudicará a aquellos consumidores que menos tienen, ya que son los que utilizan de forma mayoritaria vehículos que consumen combustibles fósiles.

"Al final la balanza no queda equilibrada, ya que la mínima bajada de la luz no compensa la subida de costes que supone el aumento del IVA y del precio de los carburantes", afirma Sánchez.

Para el portavoz de Facua, "el Gobierno del PP ha elegido un grupo de expertos de ideología conservadora que no apuesta precisamente por la intervención estatal sobre los oligopolios para frenar sus abusos" y acusa al Ejecutivo de "no querer tocar al sector energético y seguir permitiéndoles que especulen con la luz".

El portavoz de la asociación considera que la única medida indispensable que debería tomar el Gobierno es la de intervenir el sector eléctrico. De esta forma podría impedirse que "el lobby de las eléctricas consiga beneficios milmillonarios a costa de los derechos de los ciudadanos", asegura.

Sánchez también critica la propuesta, incluida en el informe, de alargar la vida de las centrales nucleares otros 40 años, "un nuevo regalo que hace el Gobierno al sector energético, en lugar de potenciar las energías limpias y renovables".



