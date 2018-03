LA AGENCIA TRIBUTARIA SIMPLIFICA LA HERRAMIENTA PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

- Generaliza el sistema ‘Renta Web’ en la campaña 2015, que arranca el 6 de abril . La Agencia Tributaria generalizará la utilización del sistema ‘Renta Web’ en la campaña del Declaración del IRPF del año 2015, que se extenderá a todos los contribuyentes menos a quienes tengan rendimientos de actividades económicas.

Este sistema, del que se realizó una prueba piloto en la declaración de 2014, es la integración del sistema de borrador y del programa de ayuda ‘Padre’. La campaña de la Renta 2015 arranca el próximo 6 de abril por vía telemática y el 10 de mayo de manera presencial, y se extenderá hasta el 30 de junio.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron que se trata de un sistema más simple porque no requiere la instalación del ‘Programa Padre’, y más sencillo al adaptar el programa a los distintos navegadores (no es necesaria la instalación del sistema Java). ‘Renta Web’ se podrá utilizar en ‘smartphones’ o tabletas.

El ‘Programa Padre’ se mantiene para quienes tengan rendimientos de actividades económicas, por ejemplo los contribuyentes con rendimientos de capital inmobiliario o ganancias patrimoniales sin retención.

Además, permite acceder siempre a los últimos datos fiscales disponibles y a la última versión del programa de ayuda, e iniciar la declaración desde cualquier dispositivo y finalizar en otro porque la información se guarda en el servidor de la Agencia Tributaria.

Hasta la Renta de 2014, el sistema de borrador presentaba los “inconvenientes”, según la Agencia, de que sólo permite determinadas fuentes de renta y que no tienen cabida todas las posibles modificaciones que se pudieran plantear.

Por su parte, del ‘Padre’ eran que trabajaba en un entorno local, que requería instalación previa y una “mayor complejidad”.

Mientras, la convergencia de ambos productos se realiza desde el planteamiento de aprovechar las ventajas de ambos: la simplicidad y facilidad de comprensión del borrador y el 'Programa Padre' con un desarrollo completo que pueda aplicarse a todas las categorías de renta y forma de presentación.

A través del sistema ‘Renta Web’ se presentaron 557.000 declaraciones en la campaña de 2014, en el marco de la citada prueba piloto. Todas ellas se realizaron en las oficinas a contribuyentes que habían solicitado cita previa y desde la Agencia indicaron que no planteó problemas ni para el contribuyente ni para el personal de la misma.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso