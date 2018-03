EL TRIBUNAL DE LA UE SENTENCIA QUE LA MARCA DE RESTAURANTES 'LA MAFIA' ES CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO Y ANULA SU REGISTRO

Google Plus

El Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) ha dado la razón a Italia y ha confirmado la anulación de la marca de restaurantes española ‘La mafia se sienta a la mesa’, al considerar que es contraria al orden público.



Para el TJUE, el elemento nominativo ‘la mafia’ es dominante en la marca de la sociedad española y es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que recurre, entre otras cosas, a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen el tráfico ilegal de drogas y de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción.

Por ello, considera que “esas actividades criminales vulneran los propios valores en los que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de la libertad, que son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión”.

Además, señala que teniendo en cuenta su dimensión transfronteriza, “las actividades criminales de la Mafia representan una seria amenaza para la seguridad en el conjunto de la Unión”.

En la misma línea, advierte de que “se percibe de manera profundamente negativa en Italia, debido a los graves ataques de dicha organización criminal contra la seguridad y la estabilidad de dicho Estado miembro”.

Por otra parte, el Tribunal considera que la intención de La Mafia Franchises, la compañía dueña de la cadena de restauración, de registrar la marca a fin de evocar la saga cinematográfica El Padrino, y no de provocar u ofender, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público.

Asimismo, precisa que el renombre adquirido por la marca de la sociedad española, así como su concepto de restaurantes temáticos vinculados a las películas de la saga El Padrino carecen de pertinencia a la hora de determinar si la marca es contraria al orden público.

A continuación, el Tribunal General señala que “la existencia de numerosos libros y películas que se refieren a la mafia no altera en modo alguno la percepción de las fechorías cometidas por dicha organización”.

Por último, el Tribunal General se une al análisis de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y de Italia según el cual la asociación del elemento denominativo a la frase ‘se sienta a la mesa’, por un lado, y a una rosa roja, por otro, puede ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización.

La Mafia Franchises, que cuenta con más de 40 establecimientos repartidos por toda España, recurrió al TJUE la resolución de la Euipo por haber anulado la marca que fue registrada en 2006.

Italia presentó el recurso en 2015 ante la Euipo con el fin de obtener la anulación de la marca española, porque sostiene, esencialmente, que la marca es contraria al orden público y a las buenas costumbres.

En 2016, la Euipo estimó el recurso de nulidad de Italia, considerando, por una parte, que la marca promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de 'Mafia' y, por otra parte, que el conjunto de los elementos nominativos de la mencionada marca transmitía un mensaje de banalización de la realidad mafiosa.



