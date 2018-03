EL 58,7% DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN HORAS EXTRA EN ESPAÑA ASEGURAN QUE NO SE LAS PAGAN

Google Plus

Un informe de la consultora de recursos humanos Adecco y el portal Infoempleo señala que un 39% de los trabajadores afirman realizar horas extra, y de estos, el 58,7% aseguran que ese tiempo no es retribuido económicamente.



El informe destaca que el 66,7% de los trabajadores están contenton con su empleo. Sin embargo, el 41,1% están buscando otro trabajo.

En estos casos, la razón que más pesa para cambiar de empleo es el salario (58,7%), seguida de las posibilidades de desarrollarse profesionalmente (52%).

La mayoría de los trabajadores en España creen que en dos años será más difícil (39,3%) o igual (43,9%) encontrar nuevas oportunidades laborales, ya que, según ellos, la oferta de empleo cada vez es menor.

A su vez, cada vez son menos las personas que temen perder su puesto de trabajo en los próximos meses. El 58% creen que esta situación no se va a dar, mientras que hace un año esta proporción era del 56,9%.

Desde una visión a largo plazo, el 73,7% de los encuestados creen que no se jubilarán en su actual empresa.



