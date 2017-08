LOS TRABAJADORES DE AENA Y ENAIRE, A LA ESPERA DE QUE FOMENTO RESPONDA A SU SOLICITUD DE SUBIDA SALARIAL DEL 8%

- No se reunirán con el Gobierno hasta el 31 de agosto, momento en el que, previsiblemente, ya habrán convocado 25 días de huelga. Los trabajadores de las empresas públicas Aena y Enaire se mantienen a la espera de recibir antes del próximo miércoles 16 una respuesta del Ministerio de Fomento a sus peticiones de subida salarial y creación de empleo, tras el preaviso de huelga trasladado al departamento ministerial esta semana, en el que se anunciaba la intención de convocar 25 días de huelga de septiembre a diciembre.

De esta forma, según representantes de CCOO y UGT en Aena, continúan con la hoja de ruta prevista a pesar de haber recibido en los últimos días la convocatoria a una reunión el 31 de agosto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

Las peticiones de los trabajadores, entre las que destacan una subida salarial del 8% y la creación de 700 nuevos puestos de trabajo, se basan en la obtención de beneficios de Aena en los últimos tres años y en que la actual plantilla es "mínima" para ofrecer un servicio óptimo.

En cuanto a la petición de subida salarial, Emilio Quintana, miembro de la comisión negociadora de UGT en Aena, señaló a Servimedia que Aena es “la única empresa pública junto a Loterías del Estado que tiene beneficios” y reclama que “hemos tenido cinco años de congelación salarial, un ERE en 2013 con una pérdida de 1.250 trabajadores y una reestructuración con plantillas al mínimo”.

RECUPERAR EL PODER ADQUISITIVO

En esta misma línea, el secretario general de CCOO en Aena, Francisco Cobos, indicó, en declaraciones a esta agencia, que se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del 8% desde el año 2010, coincidiendo con la cifra que reclaman para la revisión salarial.

Ambos se apoyan, además, en la decisión del Gobierno de rebajar las tasas aeroportuarias y de navegación, lo que, a su juicio, supondrá para las aerolíneas 350 millones de euros al año, durante los próximos cuatro.

En base a ello, Cobos señaló que “estamos en un momento de bonanza económica en el que si hay dinero para las compañías aéreas, los trabajadores de Aena y Enaire, que somos los que sacamos adelante que funcionen los aeropuertos, tenemos el derecho legítimo de participar de estos beneficios”. “Aena tuvo unos beneficios el pasado año de alrededor de 1.200 millones, por lo que es momento de que los trabajadores veamos satisfechas nuestras reivindicaciones”, añadió.

En la misma línea se mostró Quintana, quien afirmó que “igual que hemos estado a las duras, ahora queremos recuperar. Si las empresas privadas se reparten 350 millones los próximos cuatro años, nosotros queremos recuperar más del 1% que nos están ofreciendo”.

El representante de UGT en Aena denunció también que “las tasas en España son de las más baratas de la UE y ese dinero no se va a trasladar a los pasajeros. Las compañías no van a bajar el precio de los billetes, que de hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), subieron un 6,6% en junio”.

700 NUEVOS EMPLEOS

La otra gran reclamación de los trabajadores de Aena es la recuperación de empleo. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una tasa de reposición del 100% en aquellas empresas públicas con más de dos años de beneficios, pero los trabajadores de Aena, que lleva tres años con beneficios, reclaman que en su caso se aplique una tasa de reposición mayor al 100% y solicitan 450 empleos de nueva creación para Aena y 250 para Enaire, “para que los aeropuertos puedan trabajar en condiciones óptimas de seguridad y operatividad”.

“Durante cinco años hemos padecido los rigores de los Presupuestos y del Gobierno y no hemos podido recuperar el empleo que se iba perdiendo”, señaló Cobos, quien añadió que existe “un enorme déficit estructural de plantilla, hasta el punto de que hay aeropuertos pequeños que circunstancialmente podrían cerrar cualquier día porque no tienen plantilla suficiente”.

En este sentido, Quintana señaló que “hay normativas, como la de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y normativas de seguridad operacional, que nos piden que debemos tener más trabajadores para aumentar el servicio”, y subrayó que “estamos batiendo récords en pasajeros, con menos trabajadores y dando más beneficio”.

Además de estas dos reclamaciones principales, los trabajadores también señalan que los convenios firmados en 2014 y 2015 todavía no han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que denuncian que el Gobierno “ha hecho caso omiso y entendemos que tiene que ser serio con los acuerdos que firma con los trabajadores”, por lo que piden su publicación en el BOE.

DERECHOS LABORALES PERDIDOS

Por último, el cuarto punto de las reclamaciones se centra en la “recuperación de derechos laborales perdidos”, como la jornada laboral de 35 horas y siete días de asuntos propios, entre otros.

Los trabajadores de Aena y Enaire esperan una respuesta de Fomento antes del 16 de agosto, fecha en la que, de no haber recibido contestación, iniciarán el proceso de mediación a través de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje (Civca) contemplada en su convenio y, si ésta no aporta soluciones, la siguiente semana iniciarán los trámites para convocar la huelga.

En el preaviso presentado se estipulan 25 días de huelga de 24 horas entre el 15 de septiembre y el 30 de diciembre. Concretamente, los paros tendrían lugar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre, 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre, 3 y 5 de noviembre, y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

