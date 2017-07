- Según un estudio de Randstad. Uno de cada tres trabajadores no consigue desconectar del trabajo durante sus vacaciones, según un estudio realizado por Randstad.

La empresa de recursos humanos concluye que, a menor edad, mayor es la dificultad para desconectar. Así, los menores de 25 años son los profesionales que menos desconectan; concretamente el 38,6% de los ocupados de estas edades no consigue olvidarse del trabajo.

Les siguen los trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, de los cuales no desconecta el 33,2%, y los mayores de 45 años, el 29,5% de los cuales no consigue la desconexión.

Respecto a las razones de este fenómeno, Randstad indica que la principal es la dificultad para desvincularse de los temas laborales; sucede así en el 48,1% de los casos. Otra razón importante es el contacto desde la empresa, es decir, el 27,5% de los trabajadores que no desconectan declara que es porque es contactado por su empresa.

Entre el resto de motivos que dificultan la desconexión están la imposibilidad de delegar tareas al ser la única persona que gestiona determinados trabajos (16%), la dificultad de delegar en otro compañero (5,9%) y el contacto con la empresa por parte del trabajador (2,4%).

En cuanto a los medios más habituales para mantener ese contacto entre trabajador y empresa, destacan el teléfono móvil, a través de llamadas (34,7%) y mensajería instantánea (32,6%), y el correo electrónico (26,1%).

Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, afirmó que “desconectar en vacaciones es un hecho más importante de lo que nos puede parecer a priori. Tras un largo periodo de trabajo, si el profesional no logra descansar un mínimo de tiempo, su productividad descenderá, siendo perjudicial tanto para la empresa como para el propio trabajador”, explicó.

