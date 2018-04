UGT DICE QUE NO VA A “PERDER EL TIEMPO” SI NO HAY AVANCES EN EL PACTO SALARIAL Y ADVIERTE DE MOVILIZACIONES

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que los sindicatos "no vamos cada año a perder el tiempo" y "desprestigiarnos" si no se firma el pacto salarial con las organizaciones empresariales y avisó de que “si no hay avances, si no hay movimientos, hay movilización”.



En una entrevista concedida a Servimedia, el líder del sindicato aclaró que el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que lleva más de un año sin renovarse, no está “muerto” y “no lo vamos a dejar morir”.

“Lo que ha ocurrido el año pasado no va a ocurrir este año”, dijo Álvarez, en referencia al fracaso de las negociaciones para acordar un nuevo AENC.

En este sentido, agregó que las centrales “no vamos cada año a perder el tiempo, desprestigiarnos”, y si no se firma el pacto salarial “va a haber una respuesta y vamos a ver de qué manera la situamos”. “Vamos a tener que empezar a trabajar este tema” para que “la CEOE deje de echar balones fuera y entre en materia”, dijo.

Los sindicatos han propuesto una subida generalizada de los salarios de al menos el 3,1% y un salario mínimo en convenio de 1.000 euros brutos mensuales, mientras que CEOE y Cepyme ofrecen una subida fija del 1,2% al 2%, más una parte variable de al menos el 0,5%.

Álvarez defendió que el acuerdo de negociación colectiva tiene un “impacto muy importante” para los colectivos más desprotegidos y los sectores donde la acción sindical es “mucho más difícil”, y aclaró que “no es un acuerdo para las grandes empresas fundamentalmente” ni para los sectores más sindicalizados.

En esta línea, el responsable de UGT vio “muy bien” y "muy oportuno" que el Gobierno llame a la CEOE a negociar con los sindicatos el pacto salarial. A su juicio, “cada día vemos que es más útil el AENC”.

Preguntado sobre si las elecciones para renovar la cúpula de CEOE que se aproximan afectan al cierre de este acuerdo, Álvarez se limitó a decir que no observa que en el seno de la patronal española haya una “alternativa” en el planteamiento salarial ya conocido.

El líder de UGT criticó que “la CEOE lleva mucho tiempo viviendo de rentas”, porque “el Gobierno ya se encargó de hacer las reformas necesarias para que la negociación colectiva pierda intensidad”, y consideró que “deberían pensar que este chollo se acaba” con la configuración del Parlamento y las propuestas de algunos grupos. “O entran a hablar de los temas, o va a ser la propia sociedad la que va a obligarles”, concluyó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso