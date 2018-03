RSC. TELEPIZZA INCLUIRÁ EN SUS CAJAS LA CAMPAÑA DE DOWN ESPAÑA

Telepizza enviará durante unos días sus pizzas en cajas con la imagen de la campaña 'Auténticos' realizada por Down España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que tuvo lugar ayer, 21 de marzo.



Según informó la compañía este jueves, esta acción, que conllevará la inclusión de la imagen de la campaña en 500.000 cajas, se enmarca dentro de la colaboración que “desde hace años” mantiene la compañía con Down España.

Así, este es el segundo año consecutivo en el que Telepizza contribuye en la difusión de la campaña de Down España.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso