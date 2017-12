Sordo aboga por un "mapa de diálogo multilateral" en Cataluña ante los riesgos de "fractura y recentralización"

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha defendido configurar un "mapa de diálogo multilateral" sobre la situación en Cataluña ante los "riesgos" de "fractura" y de "recentralizacion y ha apuntado que en España se pueden afrontar debates políticos "de calado" y que "reformular el marco constitucional es compatible con una actividad económica creciente".

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sordo se ha referido, de esta manera, a la situación de Cataluña tras las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Sordo ha señalado que, aparentemente, es una situación "muy compleja" a la hora de gestionar "lo inmediato" que es la conformación del Parlament y de un Govern, lo que, a su juicio, va a ser "terriblemente difícil".

El dirigente sindical ha manifestado que, aunque "todo parezca igual", ya "nada es lo mismo" y ha indicado que tiene "serias dudas" de que, "incluso habiendo una mayoría independentista, se vaya a retomar el camino iniciado en septiembre con lo que tiene que ver con la Ley de Desconexión y la declaración unilateral de independencia".

A su juicio, habría que abrir otro espacio "radicalmente distinto de diálogo y negociación", primero entre las fuerzas catalanas y, luego, con las instituciones del Estado.

"Hay que configurar ese mapa de diálogo múltiple para salir de esta situación de aparente 'impasse' y de aparente empate infinito. Aunque parezca lo mismo, ya nada va a ser igual porque el agua no suele pasar dos veces por el mismo puente y lo que hemos vivido en estos últimos meses ha sido una experiencia que habría que reconducir seriamente", ha manifestado.

Sordo ha añadido que "los riesgos de fractura están ahí y los riesgos incluso de una recentralización están ahí", por lo que ha defendido abrir "un espacio serio y con profundidad" sobre la manera de redefinir el marco de autogobierno en Cataluña y, "llegado el caso, sobre cómo reformular el marco constitucional si fuera necesario desde la transversalidad y el acuerdo político".

EFECTO EN LA ECONOMÍA

El líder de CC.OO. ha indicado que, de momento, no ha habido "demasiada" afección laboral por la situación de Cataluña debido a que las empresas no han cambiado su centro de producción, sino sus sedes, aunque eso "no es un tema menor".

No obstante, ha manifestado que la situación de "incertidumbre e inestabilidad" que "llegaba a un grado máximo" estaba generando un "retraimiento en la actividad económica" y, por ello, "sería bueno dar certidumbres".

"Dar certidumbres no quiere decir negar que haya problemas políticos sino abordarlos desde la voluntad de diálogo y desde la racionalidad política y creo que los agentes económicos en ese terreno son sensibles a las situaciones de inestabilidad, pero, si se reconduce la cosa, yo tampoco creo que tenga por qué haber grandes catástrofes económicos, ni mucho menos", ha apuntado.

En todo caso, cree que sería bueno "lanzar mensajes de tranquilidad" porque se pueden abordar en España debates políticos de "cierto calado" sin esta "sensación de confrontación y de poco menos de ruptura de no sé qué".

"Reformular el marco constitucional es compatible con una actividad económica creciente y el gran riesgo que tiene la economía en el conjunto del Estado ahora mismo es no ser capaces encontrar fórmulas de redistribución de la riqueza que permitan un crecimiento mucho más inclusivo y sostenible en los próximos tiempos. Ese es el gran reto del país y luego abordar estos temas políticos con altura de miras y sabiendo que esto no se va a arreglar de un día para otro porque hay problemas de calado", ha indicado.

SMI

Por otra parte, Sordo ha indicado que uno de los "grandes retos" es que el crecimiento macroeconómico que se está dando se lleve "a la realidad cotidiana de las personas". En este sentido, ha citado el reciente acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, que se firmará este martes, y ha señalado que, aunque igual en Euskadi suena "a algo menor", elevar el SMI a 850 euros para 2020 en algunos territorios del Estado española es "una medida muy importante" porque "hay mucha gente que está ganando hoy en día bastante menos".

"Hay que tomar medidas que este crecimiento económico estadístico, del que tanto presume el Gobierno, se traduzca en las condiciones de las personas porque sigue habiendo pobreza laboral y una tasa de paro, en gran parte del país, que es absolutamente inasumible", ha añadido.

El dirigente sindical ha manifestado que el planteamiento de CC.OO. era que se "cumpliera la Carta Social Europea ya" para que el 60% de la media salarial se incorporará ya en el 2018, lo que supondría subir más el SMI. No obstante, ha señalado que han llevado la negociación hasta "dónde se ha podido" y han tenido que "lidiar con el Gobierno y, sobre todo, con las organizaciones empresariales que son las que más resistencias tienen a este tipo de acuerdos".

"Si miramos un poco en perspectiva en estos cuatro años el SMI va a subir un 30%, no tienen precedente en la historia de España y lo sitúa ya en algo que cualitativamente es muy importante, empieza a condicionar los salarios más bajos de los convenios colectivos porque se trata de que nadie cobre por debajo de 850 euros dentro de dos años, pero se trata también de que casi nadie cobre el SMI si no subir los salarios a través de la negociación colectiva", ha añadido.

Por lo tanto, ha asegurado que este acuerdo tiene que ser un "revulsivo" para la negociación de los convenios porque "se trata de subir la media de los salarios y de subir los salarios más bajos". "Esa es la gran aspiración y el gran reto que tenemos", ha manifestado.

SUBIR SALARIOS

Por otra parte, ha defendido que es "evidente" que ha llegado el momento de subir salarios y, tras indicar que CC.OO. lleva "bastante tiempo" con esta reivindicación, ha señalado que ahora ya hay un "consenso muy importante sobre esta necesidad".

En este sentido, ha destacado que, desde la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, se está trasladando que Europa y España necesitan "un incremento de los salarios relativamente importante porque los vientos de cola que empujaban la economía llevan ya un tiempo paralizándose".

"Y en el 2018 las políticas monetarias de estos años van a disminuir o finalizar y hace falta un testigo para el sostenimiento de la actividad económica que tiene que ver necesariamente por la distribución de la renta a través de los salarios, lo dicen ya las instituciones que recomendaron la austeridad económico", ha manifestado.

Sordo, tras indicar que "son muy cínicos en sus planteamientos" porque "son los que pusieron las condiciones" para que no se produzcan mayores subidas salariales, ha indicado que hay "romper esta especie de techo de cristal" porque es una cuestión "ya de eficacia y necesidad económica". "El consenso que se ha forjado en este terreno nos tiene que dar alas para esta cuestión", ha manifestado.

Por último, sobre la situación en el País Vasco, ha indicado que habría que "llegar a un mínimo común de reivindicación y de propuesta" en las organizaciones sindicales porque el nivel de confrontación sindical que existe está "más determinado por la voluntad expresa de algunas direcciones sindicales que por la práctica que a veces se instala en las empresas y sectores".