Sepúlveda dice que Correa le pagó un Jaguar para ahorrarse el IVA

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda ha negado que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, le regalara en 1999 un coche marca Jaguar y ha dicho que se lo pagó el mismo porque así podía declararlo como gasto de empresa y se ahorraba el IVA.

A preguntas de su abogado en el juicio de Gürtel, Sepúlveda ha explicado que el día en que iba a comprar el coche, que le costó 6,5 millones de pesetas, se cruzó con Correa y le dijo que se iba a comprar un coche y que iba a verlo en ese momento al concesionario para dar la señal.

"Me dijo que me acompañaba, me acompañó y, una vez allí, estuvimos viendo el coche", ha explicado Sepúlveda. Entonces, él pagó la señal y Correa le planteó pagárselo y que luego se lo fuera devolviendo.

Le dijo, según su versión, que de esta manera se podía ahorrar el IVA. "Me dijo que a mi me saldría también mejor y que a él le venia bien", ha relatado.

"Le dije al principio que no y a continuación le dije que bueno (...). Era un amigo y se lo podía pagar en el momento que quisiera", ha explicado.

En ese momento, él le dio a Correa un coche BMW que había comprado hacía tres años y luego pidió un crédito al banco de 18.000 euros para irle pagando el Jaguar al cabecilla de la Gürtel.

Según la Fiscalía, este no es el único coche de alta gama que tuvo Sepúlveda y entre 1996 y 2009 compró cuatro: un Jaguar, un BMW, un Chrysler Grand Cherokee y un Range Rover.

Sepúlveda se enfrenta a una petición fiscal de 15 años y 4 meses de prisión por haber recibido presuntamente de la trama Gürtel en seis años más de medio millón de euros en dinero y también y viajes y regalos, entre los que incluye este Jaguar 523.