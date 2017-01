El Santander Totta está en contra de la nacionalización del Novo Banco

El presidente del Santander Totta, António Vieira Monteiro, se mostró hoy contrario a la nacionalización del Novo Banco por los costes que generaría y porque podría producir "distorsiones" de la competencia.

"Nuestra posición es clara. Estamos contra la nacionalización", señaló el banquero durante la presentación de los resultados de la entidad en Lisboa, donde consideró que aunque se desconocen los costes que podría tener esa operación, "las experiencias anteriores muestran que son siempre grandes".

Además, la existencia de dos bancos públicos -el Novo Banco y la Caixa Geral de Depósitos (CGD)- podría provocar "alguna distorsión de la competencia".

La nacionalización ha sido colocada en las últimas semanas como una alternativa a la venta del Novo Banco, después de que las propuestas recibidas no terminen de convencer al Gobierno luso.

El Novo Banco fue creado en agosto de 2014 con los activos saludables del quebrado Banco Espírito Santo (BES) y recapitalizado con 4.900 millones de euros, y es propiedad del llamado Fondo de Resolución.

Si fuese vendido por una cantidad inferior a ese montante, la diferencia tendría que ser soportada por el resto de bancos lusos, entre ellos el Totta, aunque Vieira Monteiro consideró que es "muy prematuro" hablar de esa posibilidad.

"No conozco las condiciones de las negociaciones, no conozco las propuestas y es pronto para decir que puede haber pérdidas. Puede que no haya pérdidas para el Fondo de Resolución", consideró.

El Santander Totta llegó a participar en el primer proceso de venta del Novo Banco, lanzado en 2015 y cerrado sin éxito, aunque no llegó a la fase final.

En la actualidad, el Banco de Portugal está negociando con el fondo estadounidense Lone Star, que según la prensa lusa ofrece 750 millones de euros por la entidad, aunque pide una garantía estatal que el Gobierno portugués no está dispuesto a conceder.