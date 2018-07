Sánchez no publicará los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal en 2012

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal del año 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad, y ha anunciado una reforma legal para "prohibir futuras amnistías fiscales".



En su intervención inicial en el Pleno del Congreso para presentar sus planes de Gobierno, Sánchez ha defendido que la amnistía fiscal fue "un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio" y ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista la recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Y ha añadido que el TC emitió una "sentencia durísima" sobre la anterior Administración pero también se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. La sentencia, de 2017, declaró inconstitucional la amnistía, pero sin efectos retroactivos sobre las regularizaciones.





No se puede revisar

"Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía fiscal", ha reconocido, conforme al artículo 9.3 de la Constitución, que es el que "garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

"Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales", ha argumentado.

Para ello, ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasión, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras amnistías fiscales. "Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera", ha concluido.





Podemos recrimina a Sánchez que no cumpla con su palabra

La portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso Ione Belarra ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su grupo confederal está "muy preocupado" por los últimos anuncios que ha realizado, como la negativa a publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo del PP, incumpliendo su palabra, y ha avisado de que si sigue por ese camino, no le apoyarán.

"Sea valiente, porque necesitamos un Gobierno valiente", ha reclamado Belarra durante el debate celebrado este martes en el Congreso para que Sánchez exponga su programa de Gobierno, en el que la diputada navarra ha sustituido al secretario general, Pablo Iglesias, y a la portavoz titular, Irene Montero, que se encuentran de baja tras el nacimiento prematuro de sus mellizos.

De este modo, el partido morado ha querido dejar claro a Sánchez, a través de las palabras de Belarra, que su apoyo no está garantizado, sobre todo si el presidente sigue tomando decisiones que consideran "preocupantes", como la de no publicar la lista de la amnistía fiscal o no querer investigar las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, como le pide Unidos Podemos.