Sánchez Llibre no visitará a los líderes soberanistas en prisión en nombre de Fomento del Trabajo

"No está en nuestra agenda hacer visitas institucionales a ninguna de las personas que están en la cárcel. Decir a continuación que yo en la cárcel tengo amigos, que he colaborado con ellos durante muchos años" como político, ha expuesto Sánchez Llibre.

Ha criticado que la prisión provisional pueda alargarse hasta los tres años en España y ha deseado que los políticos soberanistas no estuvieran en prisión antes de que se celebre el juicio: "Como humanista, me gustaría que no hubiera ninguna persona en la cárcel antes de ser juzgada".

VISITAS INSTITUCIONALES

Sánchez Llibre ha indicado que sí que ha contactado como presidente de la patronal para fijar visitas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Quim Torra; el del Parlament, Roger Torrent; además de con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los consellers de Trabajo y Empresa y Conocimiento, Chakir el Homrani y Àngels Chacón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ha dicho que también ha contactado con el presidente de Pimec, Josep González, y el de Cecot, Antoni Abad, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros.