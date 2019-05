¿Sabes dónde comprar zapatillas running de otras temporadas?

Contenido patrocinado

Si eres un apasionado del running y conoces todas las marcas, zapatillas y tiendas este artículo te interesa ;)

En el mundo del running estar a la última no es lo más importante. Es verdad, que muchos corredores están a la espera de nuevos modelos para nada más salir comprar las mejores novedades. Pero esto no es lo más habitual, hay muchos corredores que llevan a sus espaldas muchos años en este mundo y no buscan ir a la última, ni tampoco llevar las zapatillas más populares. Estos corredores buscan el confort, la comodidad y la experiencia de haber calzado ese modelo idílico que tan buenas sensaciones le ha aportado en sus entrenamientos o competiciones.

Otra ventaja que tiene utilizar zapatillas running de otras temporadas es su precio de venta. Debido a que muchas marcas ya disponen de nuevos modelos para la siguiente campaña, sus precios bajan extremadamente. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿dónde comprar zapatillas running de otras temporadas al mejor precio? Hay varias webs que cuentan con este tipo de productos. Sin embargo, solo hemos encontrado una tienda especializada en running que destaca por sus increíbles precios en su súper oultet de zapatillas. Y decimos, súper outlet porque cuenta con más de 150 zapatillas running de las principales marcas del deporte.





Las zapatillas de running más destacadas de otras temporadas

Entre todas las zapatillas running que encontramos en este outlet hay algunos modelos de especial relevancia. Deportivas running que han cautivado a muchos corredores profesionales y amateurs. Todas estas zapatillas tienen dos cosas en común, su bajo precio y su alto rendimiento. A continuación os presentamos las bambas running más destacadas de las pasadas campañas.

Asics Gel Noosa FF: posiblemente siguen estando entre las mejores zapatillas mixtas. En su día fueron todo un bombazo, cambiaron la mediasuela y upper dando un toque más moderno y un mejor rendimiento. El conjunto de los cambios las convirtieron en un modelo perfectamente apto para triatlón. Las características más relevantes son; su buena transpirabilidad, equilibrio entre respueta y amortiguación y gran versatilidad.

Adidas Pure Boost DPR: desde su primer modelo han ido evolucionando hacia un estilo más running. Han dejado de lado su apariencia más casual y se presentaron como una de las grandes opciones para los runners neutros. Cuentan con una horma bastante ancha y mediasuela Boost. Ideales para corredores de pisada neutra y pesos ligeros o medios. Destacan por su durabilidad, polivalencia, transpirabilidad y ligereza.

New Balance Vazee Prism V2: deportivas con mejor equilibrio entre amortiguación y respuesta. A medio camino entre unas mixtas y unas deportivas de entrenamiento. Su upper es más ajustado y su horma es ancha, lo que aporta gran estabilidad. Están pensadas para un público muy amplio, desde corredores puramente neutros hasta pronadores ligeros. En resumen, las Vazee Prism V2 se pueden utilizar tanto como unas rodadoras para entrenamientos ligeros como para competiciones de media y larga distancia.

Nike Lunarepic Flyknit 2: Con las Lunarepic Flyknit tienes todo lo necesario para entrenar con la mayor ligereza y comodidad. Para nosotros pocas zapatillas son tan cómodas, sea para lo que sea tanto para actividades de gimnasio, entrenamientos o para salir a andar. Su mediasuela parece sencilla pero el Lunarlon te brinda una sensación increíble. Un compuesto que ha sorprendido a todos, no importa las distancias desde el primer paso sentirás su efecto.

Saucony Freedom ISO: las nuevas Freedom ISO son unas bambas de running diferentes. La marca americana cambió su apariencia, ahora tienen un aire más moderno y minimalista. Pero el verdadero cambio, el cambio que más vamos a notar se encuentra en su mediasuela. Las primeras Freedom confeccionadas con una entresuela EVERUN. Esto aporta al calzado una amortiguación estable, mejor adaptabilidad a las irregularidades de terreno y mucha respuesta. En definitiva, las Freedom ISO son garantía de éxito, alto nivel de confort, amortiguación con respuesta y mucha flexibilidad y transpirabilidad.

Under Armour Charged Bandit 3: un modelo totalmente diferente a sus predecesoras. Esta edición es una evolución total, ofrece mayor amortiguación y su ligereza nos ha sorprendido. Es una zapatilla pensada para corredores neutros de peso ligero o medios, hasta 80kg. La combinación entre amortiguación y ligereza es una de sus mejores ventajas. Otros puntos fuertes son su tacto de amortiguación, es suave y progresivo. Su upper es bastante resistente y su suela ofrece durabilidad y agarre. Tiene un drop de 8 mm.

Mizuno WaveKnit R1: Una de las novedades del 2018 de la firma nipona. Es una versión muy similar a las Wave Rider, el modelo más comprado y buscado de Mizuno. Son unas bambas que en poco se diferencian de las Rider, pero sí presenta algunos materiales diferentes. Por ejemplo, su tejido Knit es una de las principales diferencias. Es una construcción bastante innovadora, que ofrece un ajuste perfecto, transpirabilidad y se adapta como si fuera un calcetín. En la mediasuela combina las tecnologías CloudWave, U4ic y U4icX, aportando gran amortiguación y a la vez reactividad. Es una zapatilla para entrenamientos sobre superficies de asfalto,tierra en buen estado, aceras y parques.

Estas son algunas de las mejores zapatillas running de otras temporadas que hemos encontrado en este outlet. La mayoría de estas zapatillas proporcionan un equilibrio fantástico entre amortiguación y respuesta. Son muy versátiles y responden de un modo extraordinario en superficies de asfalto, aceras, parques, etc. Os garantizamos que estas zapatillas son una apuesta segura por rendimiento y precios.