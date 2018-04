HACIENDA ACLARA QUE SUSCRIBIR EL CONVENIO CON FARMAINDUSTRIA NO OBLIGA A UNA COMUNIDAD A ADQUIRIR MEDICAMENTOS DE MARCA EN DETRIMENTO DE LOS GENÉRICOS

Google Plus

La suscripción por parte de una comunidad autónoma al convenio firmado por el Gobierno central con la patronal Farmaindustria, en el marco de las medidas impulsadas para la racionalización del gasto, no supone en modo alguno la obligación de adquirir medicamentos de marca (originales) en detrimento de los genéricos.



Así lo explicaron este lunes a Servimedia fuentes del Ministerio de Hacienda, que subrayaron que el convenio con Farmaindustria “no obliga a gastar más en originales o en genéricos”.

Las comunidades que se benefician del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tienen que adherirse al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto sanitario y farmacéutico y al protocolo firmado por los ministerios de Hacienda y de Sanidad con Farmaindustria.

Desde Hacienda indicaron que este protocolo es una herramienta más para las comunidades adheridas al FLA, que sirve, por un lado, para “garantizar” el acceso a las innovaciones terapeúticas a los usuarios del sistema público de salud, al tiempo que “garantiza la sostenibilidad del sistema público de salud”

El departamento de Cristóbal Montoro respondía así a las quejas planteadas Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, señalaba en una entrevista en ‘La Tribuna de Toledo’ que “para adherirnos al FLA tenemos que firmar un convenio con Farmaindustria que nos obliga comprar medicamentos de marca en lugar de genéricos”.

“Por un lado nos están diciendo que hagamos un plan financiero y, por otro, nos está obligando a adquirir compromisos que suponen más gasto”, se quejó Ruiz.

Hacienda mostró su rechazo a estas palabras, para señalar que “la suscripción del convenio no determina en modo alguno la obligación de adquirir medicamentos originales en detrimento de los genéricos”.

Uno de sus objetivos, explicó el Ministerio, “es procurar la sostenibilidad dle gasto sanitario", para que no se incremente por encima de la 'regla de gasto' o del crecimiento del PIB. Además, subrayó, implica que Farmaindustria se compromete con dicho objetivo, efectando en su caso compensaciones de diversa índole si se superan las tasas de referencia.

Hacienda recordó, por otra parte, que Castilla-La Mancha incumplió los compromisos asociados a la adhesión al instrumento de sostenibilidad del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios en 2016.

Responsables del Ministerio de Sanidad se reunieron en febrero de este año con representantes de Castilla-La Mancha, a los que trasladaron una serie de propuestas de medidas, entre las que se encontraba “solicitar la puesta en marcha de un programa para la promoción de la utilización de medicamentos fuera de patente (biosimilares y genéricos) con medidas específicas cuantificables y valorables, con el fin de aumentar el ahorro”.



