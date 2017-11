EL SUPERVISOR EUROPEO DEL RESCATE FINANCIERO CONSIDERA “UN ÉXITO” LA RESOLUCIÓN DEL POPULAR

El responsable de la misión sobre la asistencia financiera a España de la Comisión Europea, Servaas Deroose, considera que la operación por la que se produjo la resolución del Banco Popular “ha sido un éxito”.

Así se expresó Deroose en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca, donde recordó que el seguimiento del banco que ha sido adquirido por el Santander no formaba parte de sus competencias, al tratarse de una entidad que no recibió fondos públicos.

A este respeto, explicó que, aunque el banco Tenía una carencia de 3.200 millones de euros sus gestores estaban convencidos de que podrían encontrar el capital necesario a través de accionistas privados y así lo hicieron.

“Estaba fuera de nuestro sistema de supervisión porque no necesitaba capital público de apoyo”, reiteró Deroose, quien añadió que tampoco estaba obligado a traspasar sus activos nocivos a la Sareb.

Sin embargo, pese a destacar el resultado de la operación, admitió que “es una pena” lo ocurrido con los accionistas que perdieron todo lo invertido en el banco.

Asimismo, admitió también que “hay temas de gobernanza que no se han abordado de la forma adecuada” aunque defendió que la operación “no ha sido opaca y se ha sido lo más transparentes posible”.

Por último, valoró que “se ha abordado la situación adecuadamente y no ha habido dinero de los contribuyentes ni impacto en el flujo de depósitos del sector bancario”.

