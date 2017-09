(V9IDEO) GARAMENDI (CEPYME) SUGIERE QUE SI HAY UN ‘OTOÑO CALIENTE’ PUEDE SER POR CUESTIONES POLÍTICAS Y NO ECONÓMICAS

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, está convencido de que si hay un ‘otoño caliente’, como pronostican los sindicatos CCOO y UGT, “no será por una cuestión económica ni será por una cuestión de los empresarios”, sino que “igual son (cuestiones) políticas”.

En una entrevista concedida a Servimedia, el responsable de la patronal de las pymes españolas confió en que finalmente no haya un ‘otoño caliente’, apelando a la “responsabilidad” de los sindicatos.

Pero si se produjera, consideró que no estará motivado por la situación económica o la posición en la negociación colectiva de la patronal española, sino que sugirió que podría deberse a cuestiones “políticas”.

“Si alguien quiere calentar el otoño lo calentará pero no será por nuestra causa, nosotros estamos sentados en las mesas y de una forma muy ordenada y educada vamos a explicar nuestras posiciones”, defendió Garamendi.

No obstante, manifestó, respecto a este asunto, que “cada uno tiene sus medios”, y en referencia a los sindicatos, de los que salió la advertencia del 'otoño caliente', “ellos sabrán y bajo su responsabilidad tendrán que actuar”.

PACTO DE RENTAS

El presidente de Cepyme también opinó del pacto de rentas planteado por el PSOE en el que se plantea una subida salarial promedio del 2,5% en 2018 y del 3% para años sucesivos. En este sentido, consideró que esta iniciativa supone una “injerencia al diálogo social” y es “extemporánea y no ha lugar porque somos nosotros los que debemos de hablar de estos temas”.

Para Garamendi, “hablar de una subida unilateral de salarios a todo el mundo, sea el sector que sea, vaya bien o vaya mal, sea la gente joven o no…” es un planteamiento “demasiado resumido” y constituye un pacto de rentas que “lo gestionan otros para que lo paguemos nosotros, no se entiende”.

En su lugar, defendió que “en España, afortunadamente, desde hace 40 años funciona el diálogo social entre empresarios y trabajadores, con 5.000 mesas abiertas en España, los distintos AENC, acuerdos, pactos a los que hemos llegado”. Esto, a juicio de Garamendi, “demuestra que la sociedad civil somos capaces de sentarnos y acordar”.

Asimismo, destacó que pese a la crisis “potente” que se ha vivido en España “no ha habido crispación porque ha habido una responsabilidad muy importante, tanto por parte de los empresarios como, especialmente, de los trabajadores”, valoró.

