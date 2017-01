UPTA CREE QUE LA SOLUCIÓN DADA POR HACIENDA A LA PROHIBICIÓN DE APLAZAMIENTOS EN EL PAGO DE IMPUESTOS ES “TRANSITORIA Y ATÍPICA”

Google Plus

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) considera que el Ministerio de Hacienda ha dado una solución “transitoria y atípica" al problema con el que se encontraban miles de autónomos que “casi sin previo aviso vieron como no podían pedir los aplazamientos de los pagos a Hacienda en el primer mes de 2017”, tras la publicación del real decreto ley por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario.

Según Upta, este decreto prohíbe aprobar aplazamientos de impuestos retenidos, en especial del IVA, excepto en los casos en que esas cuotas de IVA no hubieran sido cobradas por el contribuyente.

Ahora, “la Agencia Tributaria publica una instrucción por la que parece renunciar a comprobar esta condición, presuponiendo que todas las solicitudes de aplazamiento cumplen con la misma y de esa forma se pueden tramitar las peticiones”, subrayó.

Para Upta, a pesar de la provisionalidad de la medida, “resulta circunstancialmente positiva, en cuanto que evita problemas muy graves en estos primeros meses”, pero recordó que “no servirá para nada si el Gobierno y los grupos políticos que apoyaron la aprobación del decreto ley no lo modifican en profundidad de forma inmediata”.

La asociación anunció que continuará su campaña para eliminar esta prohibición y volver a la situación anterior, “ya que la solución dada es totalmente insuficiente y crea mucha inseguridad jurídica”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso