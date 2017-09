SÓLO EL 19,2% DE LOS CONSEJEROS DEL IBEX-35 SON MUJERES

Google Plus

Sólo el 19,2% de los puestos de los consejos de administración de las empresas del Ibex-35 estaban ocupados por mujeres a 31 de diciembre de 2016, según recoge la tercera edición de ‘Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable’ elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, Georgeson y Endesa.

En el estudio se explica que si bien la presencia femenina en los consejos “ha ido en aumento en los últimos años”, aún no se ha cumplido la recomendación del nuevo ‘Código de Buen Gobierno Corporativo’, donde se promueve el objetivo de que en el año 2020 el 30% de los miembros de los Consejos de Administración sean mujeres.

Por otra parte, el informe señala que los inversores institucionales siguen mostrando una “preocupación creciente” por los asuntos como el medioambiente, la sociedad y la gobernanza.

Así lo demuestran los últimos datos recopilados por la Global Sustainable Alliance, donde se aprecia un 25% de incremento de los activos gestionados con criterios no financieros. Según el observatorio, el 82% de las compañías del Ibex-35 tienen incorporadas métricas no financieras en sus políticas de retribución variable para los consejeros ejecutivos y la alta dirección. Los sectores donde esta práctica está más extendida son el energético, el industrial y el financiero.

Por otra parte, se apunta que los asuntos relativos a la fiscalidad de las compañías cotizadas que operan en diferentes países y jurisdicciones han sido uno de los principales temas de preocupación de los inversores institucionales en la temporada de juntas 2017 a nivel mundial.

Los recientes escándalos de compañías del sector tecnológico han provocado que los inversores incorporen este asunto en sus agendas como un elemento más del análisis de riesgo que llevan a cabo, se agrega.

