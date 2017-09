ATA SOLICITA LA PRÓRROGA PARA 2018 Y 2019 EN LOS LÍMITES DE MÓDULOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE AUTÓNOMOS

Google Plus

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) solicitó este jueves la prórroga para 2018 y 2019 en los límites de módulos porque si no “muchos transportistas van a tener que cesar en su actividad porque les será inviable”.

Desde ATA solicitaron dos años más de prórroga en los límites de facturación, como ya se concedió y publicó el BOE el 30 de octubre del 2015, y un aplazamiento de dos años (2018 y 2019) para los transportistas autónomos durante la cual se podrá seguir en módulos si no superan 125.000 euros de facturación a empresa.

La organización indicó que el nuevo límite se establece en 75.000 euros de máxima, aumentando “desmesuradamente” sus costes fiscales, y obligando muchos a pasar a estimación directa.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que si la facturación se reduce de 125.000 a 75.000 euros al año, los transportistas van a ver incrementadas sus obligaciones fiscales, con lo que la “sangría de autónomos transportistas será evidente”.

DATOS POR COMUNIDADES

Si se analizan los datos de la evolución del sector del Transporte desde 2008, “vemos con preocupación cómo uno de cada cinco a día de hoy no siguen en su actividad”. Así, de los 234.510 autónomos transportistas que había en julio de 2008, son 197.797 los que a julio de 2017 siguen en activo, es decir, 36.713 autónomos menos (-18,6%).

Entre las comunidades autónomas, aunque todas pierden transportistas en la última década, es Cantabria la que lidera porcentualmente la pérdida con un -26,2%. La siguen en mayor pérdida de transportistas la Comunidad Valenciana (-24,9%), Castilla y León (-23,7%), Murcia (-21,7%) y País Vasco (-21,2%).

Por encima de la media nacional (-18,6%) han perdido también autónomos Extremadura (-20,2%), Madrid (-19,9%), Asturias (-19,3%) y Cataluña (-18,4%). Por su parte, la comunidad que menos autónomos transportistas ha perdido en la última década es Baleares con un 8,2%, un total de 413 autónomos transportistas menos.

