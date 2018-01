SOLBES DICE QUE LA VENTA DE PREFERENTES POR LOS BANCOS FUE UN “VERDADERO DESASTRE”

Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno socialista entre 2004 y 2009, afirmó este miércoles que la gestión de la venta de participaciones preferentes por parte de las entidades bancarias fue un “verdadero desastre”.



En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Solbes explicó que en sus años al frente del Ministerio de Economía las participaciones preferentes no era un tema que generara preocupación, algo que se produjo en años posteriores.

“La idea era buena conceptualmente”, señaló el exresponsable de la cartera de Economía, aunque luego en su aplicación fue un “desastre”. Las preferentes “han fallado”, apuntó, porque “la gestión de la venta fue un verdadero desastre”, explicó, para agregar que “si hay algo que debe venderse con cuidado y a inversores definidos” era este producto.

“Un tema tan complejo como las preferentes no se puede vender en la taquilla normal a un inversor en base a que eso supone algo positivo para el futuro”, dijo.

Solbes comentó que no ha seguido mucho el tema de las preferentes, pero que “es verdad que seguramente el resultado que hemos conseguido al final no ha sido el deseable” y ha tenido “efectos negativos claros y por eso vemos sentencias en los tribunales”.



