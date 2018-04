LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NO ESTÁ PREPARADA PARA EL PAGO DIGITAL EXCLUSIVO

"El objetivo de lograr una sociedad que funcione sin dinero en efectivo no es algo deseable de una manera absoluta", según declaró Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada, a la vista de los resultados de la experiencia piloto de pago exclusivamente digital puesta en marcha en la localidad cántabra de Suances. A su juicio, "tan pernicioso es un sistema que rechaza los medios digitales de pago como uno que propugna la eliminación radical del efectivo".



La experiencia de Suances, que a finales del pasado año se convirtió en la primera localidad española donde se intentó que sus ciudadanos funcionaran sin dinero en metálico e hicieran todos los pagos de forma electrónica, a través del proyecto 'Cantabria Pago Digital', demostró las muchas debilidades de este sistema, tanto por problemas meramente técnicos como fundamentalmente por la resistencia de muchos consumidores y comerciantes, y se llegó a la conclusión de que la sociedad española no está preparada para al pago exclusivo 'online'.

Vecinos y comercios de la localidad cántabra pudieron realizar durante varias semanas todas sus transacciones económicas sin dinero en efectivo, utilizando exclusivamente tarjetas o el teléfono móvil, al tiempo que se organizaron actividades de educación financiera. Sin embargo, la experiencia piloto no funcionó y muchos hablaron de fracaso.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

A este respecto, Sánchez Lambás declaró a Servimedia que "los medios de pago digitales tienen ventajas evidentes y aportan un plus de eficiencia a la gestión de empresas y comercios y proporcionan seguridad y comodidad a muchos usuarios, pero debemos contar con los que, tanto a uno como a otro lado del mostrador, desean mantener el uso del dinero físico".

En su opinión, "depender sólo de pagos digitales supone un riesgo evidente y no hay más que pensar en lo que supone un colapso de los sistemas informáticos que sustentan esos pagos. Bien está en experimentar con la implantación de medios digitales de pago, pero no con el objetivo de imponerlos en exclusiva".

El Instituto Coordenadas es un centro de estudio y análisis del diseño e implementación de las políticas públicas y económicas que, entre otros temas, ha investigado la utilización del dinero en efectivo y los pagos a través de medios digitales.



