LOS SINDICATOS SE REÚNEN HOY CON EL PRESIDENTE DE AENA

- Aena comparte la petición de aumento de plantilla y salarios. Los sindicatos con representación en Aena-Enaire se reunirán este lunes con el presidente del gestor aeroportuario, José Manuel Vargas, en una primera toma de contacto tras iniciar el proceso para convocar 25 jornadas de huelga a partir del 15 de septiembre.

Desde el gestor aeroportuario confirmaron a Servimedia que hay convocadas de aquí a final de mes tres reuniones: el propio lunes 21 con los sindicatos de Aena-Enaire; el 25 de agosto al que se sumará la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje (Civca); y el 29 de agosto, donde acudirá el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

En la reunión de este lunes, sobre cuyo contenido los sindicatos no han sido informados, el secretario general de CCOO en Aena, Francisco Casado, espera que haya “propuestas concretas sobre la mesa”, ya que considera que si el encuentro “se queda en una simple declaración de intenciones, difícilmente podremos llegar a un acuerdo”.

Esta reunión llega tras el registro por parte de los sindicatos del aviso de huelga en el Civca, órgano mediador contemplado en el convenio colectivo que establece un plazo de siete días hábiles para encontrar una solución al conflicto.

En caso de no llegar dicha solución, el siguiente paso será el registro de la convocatoria de huelga en la Dirección General de Trabajo, algo que podría hacerse ya el 25 de agosto pero que los sindicatos podrían aplazar al 29 del mismo mes, día en el que está previsto que se reúnan con Gómez-Pomar.

A esta cita se refirió el responsable de Relaciones Institucionales de UGT en Aena, Raúl Gómez, quien considera “lógico” esperar a dicha reunión y ver si el Gobierno ofrece una solución o si, por el contrario, no hay acuerdo, caso en el que registrarían la convocatoria de huelga en la Dirección General de Trabajo, muy próxima a la sede de Fomento, lugar en el que tendrá lugar el encuentro.

Gómez, además, denuncia el silencio del Gobierno desde que empezaron sus reclamaciones en abril, y señala que, pese a “la buena voluntad de los trabajadores, que han evitado llegar al conflicto en un mes como agosto”, ha sido a partir del preaviso de huelga anunciado hace dos semanas cuando el Ejecutivo se ha puesto en movimiento.

Los trabajadores de Aena reclaman que, tras tres años de beneficios de la empresa, deben ver compensada con una subida salarial la pérdida de poder adquisitivo del 8%, según sus estimaciones, sufrida en los últimos años.

También piden la creación de 450 nuevos empleos en Aena y 250 en Enaire con el objetivo de compensar la reducción de plantilla llevada a cabo en años anteriores y que, denuncian, ha dejado “plantillas al mínimo” y “un enorme déficit estructural”.

Ante esta demanda, desde Aena señalan que “comparten los requerimientos de los sindicatos en cuanto a incremento de plantilla y salarios y así lo venimos solicitando en los últimos meses”.

Además, aclaró que, como empresa mayoritariamente pública, “está sometida a la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública en estas materias de plantillas y salarios”, y añadió que el gestor aeroportuario ya solicitó tras la publicación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) las peticiones de incremento de plantilla y salarios. En este sentido, desde el gestor de aeropuertos indicaron que ahora mismo “estamos a la espera de respuesta”.

