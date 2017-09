LOS SINDICATOS DEL SECTOR PÚBLICO REITERAN QUE SIN LA JORNADA DE 35 HORAS ES “PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE” LLEGAR A UN ACUERDO

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Pepe Fernández, advirtió este jueves de que sin la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público “es prácticamente imposible” firmar el acuerdo con el Gobierno.

Así lo dijo Fernández en declaraciones a los periodistas tras la reunión que mantuvo este jueves la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, “relativamente corta” después de que el Gobierno anunciara que la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 se retrasa a la próxima semana.

En la reunión de hoy no hubo apenas avances, pues la horquilla de subida salarial se mantiene, tan solo se ha acordado el “redondeo” de la subida máxima del 7,95% al 8% para los próximos tres años.

Aunque en este punto, Fernández precisó que se ha reseñado la “viabilidad o no viabilidad de que pudiera sostenerse un acuerdo a tres años, habida cuenta del nivel de complejidad que en estos momentos atraviesa el Gobierno en todo lo relacionado con los necesarios equilibrios y apoyos parlamentarios que tiene que tener” para los PGE.

CCOO expuso tras la reunión que “no puede seguir en estos momentos el mismo ritmo que se estaba siguiendo en la negociación por parte del Gobierno” para determinar la subida de las nóminas de los funcionarios, y los sindicatos asistentes coincidieron en la “necesidad de proceder a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios con la cuantificación correspondiente a los últimos años”.

CCOO consideró que es “absolutamente fundamental y vital eliminar la tasa de reposición para que no siga destruyendo empleo público”, y dentro de esta cuestión, reclamó una oferta de empleo público para las administraciones locales.

“Nos veremos la semana que viene” con los representantes de Hacienda, por lo que “se abre una semana más para seguir negociando”, recordó Fernández para agregar que “el Gobierno tiene que hacer una apuesta decidida por la mejora económica de su oferta y por restablecer medidas absolutamente fundamentales” de negociación colectiva como la recuperación de la jornada de 35 horas, “sin las cuales es prácticamente imposible que nosotros pudiéramos acceder a tener un acuerdo”.

Fernández insistió en que debe abandonarse “la teoría absolutamente centralista y autoritaria de que el Gobierno del Estado controla absolutamente todo” en relación con esta cuestión.

Por su parte, CSIF advirtió de que “el Gobierno se va a complicar los Presupuestos si no mejora su oferta salarial” y señaló que aunque ha habido "acercamientos" en materia de empleo público para ampliar el proceso de estabilización de los interinos "todavía no es suficiente".

Además, subrayó que la Comisión Nacional del sindicato inicia un proceso de asambleas en los centros de trabajo y valorará "medidas de presión, que acompasaremos en el tiempo, siendo muy conscientes de la situación de dificultad del país a raíz del proceso independentista en Cataluña".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso