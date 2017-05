LOS SINDICATOS HARÁN UNA “ÚLTIMA PROPUESTA” A LA CEOE EN MATERIA SALARIAL Y CONFÍAN EN ENVIARLA ESTA SEMANA

Google Plus

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó este lunes que la Secretaría de Acción Sindical está en contacto con UGT para “hacer una última propuesta” a las patronales CEOE y Cepyme y confía en poderla enviar esta misma semana.

En rueda de prensa para presentar la estrategia sindical de cara al 11º Congreso Confederal, Toxo fue preguntado por la situación en la negociación del pacto salarial con las organizaciones empresariales y precisó que la pasada semana llevó a la Ejecutiva Confederal la situación en la que está este proceso.

CCOO decidió convenir con UGT una posición común al respecto y desde Acción Sindical están trabajando con el sindicato que dirige Pepe Álvarez para “hacer una última propuesta” a la CEOE aunque subrayó que “mucho más ya no se va a poder hacer”.

Toxo no aportó detalles sobre esta nueva propuesta puesto que todavía no está cerrada. En cualquier caso, aseguró que “no hace falta ni que nos convoquen (CEOE y Cepyme), a la vuelta de correo o con una llamada telefónica sabremos si habrá acuerdo o no”.

Los planteamientos de CCOO y UGT pasan por subir los salarios entre un 1,8% y un 3%, mientras que la propuesta de la patronal se mueve en una horquilla del 1% al 2,5%.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso