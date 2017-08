LOS SINDICATOS SE REÚNEN ESTE MARTES CON AENA Y FOMENTO PARA NEGOCIAR UN INCREMENTO DE PLANTILLA Y SALARIOS

Google Plus

Los sindicatos CCOO, UGT y USO se reunirán mañana, martes, con el presidente de Aena, José Manuel Vargas, y con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para dar un impulso a la negociación de mejores salariales y de plantilla en los aeropuertos españoles y así evitar la huelga a escala nacional.

El encuentro tendrá lugar a las 17.00 horas en la sede del Ministerio de Fomento y se produce después de que las centrales sindicales hayan registrado la convocatoria de 25 días de huelga a partir de septiembre en la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje (Civca), y tengan previsto hacerlo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social mañana, si da tiempo, en caso de que no se alcance un acuerdo con Aena que responda a las mejoras salariales y de plantilla que reclaman.

El pasado lunes mantuvieran un primer encuentro los sindicatos CCOO, UGT y USO con representación en Aena y Enaire, con el presidente del gestor aeroportuario y otros responsables de ambas empresas para dar un impulso a las negociaciones.

Entonces, desde Aena señalaron que ya habían trasladado al Ministerio de Hacienda y Función Pública la conveniencia de incrementar las plantillas por encima de la tasa de reposición, así como de aplicar incrementos salariales “acordes con los buenos resultados que se están obteniendo gracias al crecimiento del tráfico aéreo y a la excelente gestión”.

A LA ESPERA

En este sentido, Aena precisó que ya había solicitado a Hacienda estas peticiones y se encontraba a la espera de una respuesta para poder avanzar en las negociaciones. Incidió en que una decisión en esta línea “no supondría ningún menoscabo para las cuentas públicas”.

Mientras, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aclaró que las cuestiones salariales de los trabajadores de Aena y Enaire tienen que ser debatidas por la Mesa de Función Pública.

Por ello, desde los sindicatos advirtieron de que si al encuentro de mañana no acude un representante de Hacienda, o acude pero no hay propuestas concretas sobre la mesa, convocarán oficialmente la huelga en la Dirección General de Trabajo.

