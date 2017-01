LOS SINDICATOS HAN INICIADO MÁS DE 2.000 EXPEDIENTES DE TRABAJADORES TEMPORALES QUE RECLAMAN INDEMNIZACIONES

Google Plus

Los servicios jurídicos de los sindicatos CCOO y UGT ya han iniciado más de 2.000 expedientes de trabajadores con un contrato temporal que, amparándose en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reclaman indemnizaciones por el cese del contrato.



Según datos a los que ha tenido acceso Servimedia, se han iniciado más de 2.000 expedientes desde el pasado mes de octubre y hasta este mes de enero, de trabajadores temporales que han decidido reclamar indemnizaciones a través de los servicios jurídicos de CCOO y UGT.

Esta cifra no incluye los expedientes de algunas comunidades autónomas debido a la dificultad para recabar sus datos, por lo que el total de expedientes contabilizados entre ambos sindicatos es de, al menos, 2017.

Por comunidades autónomas, las que concentran el mayor número son la Comunidad de Madrid, con casi 700 expedientes; País Vasco, más de 200 y Castilla-La Mancha, cercana a los 200.

Tras la sentencia del 14 de septiembre de 2016 del TJUE, que determinaba que no había “razones objetivas” para no indemnizar a una trabajadora interina española del Ministerio de Defensa por el cese de su contrato, CCOO y UGT pusieron en marcha sendas campañas para animar a los empleados temporales que hayan finalizado su contrato a reclamar indemnizaciones.

