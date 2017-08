LOS SINDICATOS EXIGEN LA PRESENCIA DE HACIENDA EN LA NEGOCIACIÓN CON AENA

Google Plus

Los sindicatos representados en los gestores aeroportuarios Aena y Enaire exigirán la presencia del Ministerio de Hacienda en la reunión que el 29 de agosto mantendrán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para iniciar la negociación que evitaría los 25 días de huelga previstos a partir de septiembre.

La reclamación, realizada en declaraciones a Servimedia, llega tras la reunión mantenida el lunes entre los sindicatos y el presidente de Aena, José Manuel Vargas, y el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, en la que éstos últimos señalaron que la decisión sobre la subida salarial que reclaman los trabajadores corresponde a Hacienda.

Así, los sindicatos avisan de que si a la próxima reunión del 29 de agosto no acude un representante del Ministerio de Hacienda, o acude pero no hay propuestas concretas sobre la mesa, convocarán oficialmente la huelga en la Dirección General de Trabajo.

En este sentido, el secretario general de CCOO en Aena, Francisco Casado, señaló a Servimedia que el Ministerio de Hacienda es el “máximo responsable de la situación y de la futura convocatoria de huelga” e indicó que, “como acto de buena fe”, los sindicatos han decidido esperar a dicha reunión para decidir si convocan o no la huelga.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso