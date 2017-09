LOS SINDICATOS DARÁN LA BATALLA POR MEJORES EMPLEOS Y MAYORES SALARIOS EN EL NUEVO CURSO POLÍTICO

Los sindicatos CCOO y UGT darán la batalla en este nuevo curso político por la creación de empleo de calidad y por unos salarios más elevados que queden garantizados ante la subida de los precios.

Las centrales sindicales afrontan el nuevo curso político con un objetivo prioritario: la creación de empleo, pero empleo de calidad, según matizaron fuentes de CCOO y UGT a Servimedia.

Aunque reconocen que se crea empleo “a buen ritmo”, achacan “precariedad” a la foto que cada mes ofrece el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, e insisten en que un 18% de la población activa aún permanece en paro.

“Para nosotros, 20 millones de empleos es un reto importante, pero no de cualquier manera, queremos empleos dignos”, proclaman desde UGT, y no el empleo “precario” que se está creando, añaden desde CCOO.

Ambos sindicatos miran a los salarios, como segunda prioridad, ya que entienden que con un crecimiento de la economía del 3%, los sueldos no se pueden quedar a la cola porque perjudican a la caja de la Seguridad Social. Además, tienen presente la posibilidad de que la inflación escale hasta superar el 2%, ante la senda de repunte que está siguiendo en los últimos meses.

Por ello, tienen claro que van a seguir apostando en el ámbito de la negociación colectiva por la cláusula de garantía salarial, que se activaría si la inflación sobrepasa la barrera del 2%, pese a que la patronal CEOE se haya negado a incluirla en el acuerdo salarial y se convirtiera en uno de los motivos por el que se encallaron las negociaciones, que finalmente fracasaron el pasado mes de julio. En este sentido, desde CCOO se muestran “bastante preocupados por cómo se cerró el diálogo social”.

Las pensiones será otro campo de batalla, después de que el Gobierno aprobara, por cuarto año consecutivo, la subida mínima del 0,25% para aplicarla en 2017. De hecho, el nuevo curso político tendrá, al poco tiempo de iniciarse, a los jubilados marchando por las ciudades españolas desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Y no sólo las pensiones, también la protección social que para CCOO debe ir ligada a una "ambiciosa" reforma fiscal que incremente los ingresos, mientras que UGT quiere reactivar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre ingresos mínimos, que se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados.

Por último, tienen en su punto de mira a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que empezarán a redactarse y tramitarse en este mismo mes, y en los que ven una de las principales vías para “rescatar a las personas”.

