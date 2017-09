LOS SINDICATOS CONSIDERAN “IRRESPONSABLE” AL GOBIERNO POR NO PRORROGAR DE FORMA “INMEDIATA” EL PREPARA

Los sindicatos CCOO y UGT consideraron este lunes que es una “irresponsabilidad” por parte del Gobierno no acometer de forma “inmediata” la prórroga del Plan Prepara, después de que finalizase su vigencia el 15 de agosto.

Tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Choque por el Empleo en la que participó el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, los portavoces sindicales criticaron la situación en la que se encuentra el Plan Prepara y lamentaron que no haya habido avances y ni siquiera se haya definido un calendario de reuniones en lo que respecta a la revisión de los programas destinados a parados de larga duración.

En concreto, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, declaró a Servimedia que el Ministerio les ha trasladado la fecha de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para abordar la prórroga del Plan Prepara que se celebrará el 18 de septiembre, y les ha comunicado que no ha recibido respuesta a la documentación que se remitió la pasada semana de cara a alcanzar un acuerdo para extender este Plan.

Santillana lamentó que “cuanto más tiempo pasa, más gente hay que no puede cobrar” la prestación y criticó que el Gobierno “utiliza como rehén a las personas en desempleo”.

Desde CCOO, plantearon en la reunión que se modifiquen los requisitos del Programa de Activación para el Empleo (PAE) con el objetivo de que, mientras se acuerda la prórroga del Prepara, los solicitantes de este programa puedan beneficiarse del PAE y no queden desprotegidos. A juicio de Santillana es una “irresponsabilidad que se antepongan los intereses políticos” a los derechos de los desempleados.

Mientras, desde UGT, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, explicó que han exigido al Gobierno que la prórroga del Prepara sea “inmediata” aunque la consideran “insuficiente”.

En este sentido, Barrera detalló que se debe reformar, y no reordenar, todo el sistema de protección por desempleo con el objetivo de que la cobertura ascienda al 80%, desde el 58,8% actual, y para ello “hemos exigido un diagnóstico mucho más extenso” de la situación de la protección social en España.

Por otra parte, la representante de UGT también quiso poner el foco en el plan de choque por el empleo y criticó que la negociación sobre esta materia haya quedado paralizada.

“No es de recibo, no es serio que no se dé continuidad al proceso de negociación del plan de choque por el empleo” y “no hay excusas para dejar eso en ‘stand by’ ahora porque se vaya a abordar otras materias, la Mesa se puede ampliar”, consideró Barrera.

En esta misma línea se expresó Santillana, para quien también se debe reformular el sistema en su conjunto y no solo los programas destinados a parados de larga duración.

“El Ministerio no nos ha dado documentación” y “cuando le hemos pedido calendario no nos ha dado ninguno”, lamentó la representante de CCOO, que espera que “esto no sea un anuncio propagandístico de la ministra”, en referencia a la simplificación de los programas para desempleados.

