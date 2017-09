LOS SINDICATOS ASEGURAN QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DESTRUIRÁ EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

El representante del Gabinete Técnico del Sector de Comunicación de UGT José Varela y el del Área de Estrategias Sectoriales de CCOO Industria Estella Acosta, aseguraron este miércoles que el proceso de transformación digital destruirá en los próximos años gran cantidad de empleos.

Así lo indicaron durante su intervención en Santander en el 31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones bajo el título ‘La realidad digital de España’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Por su parte, el secretario de la Comunicación de la Sociedad Digital de CEOE, César Maurín, se refirió a los sectores en los que podrá incidir más el proceso de transformación digital, aunque indicó que se trata de un tema transversal que "afectará a todos los sectores", pero matizó que "se va a crear empleo en términos netos", algo de lo que "estamos absolutamente convencidos".

En este sentido, no supo decir qué sector será el más avanzado pero auguró que "de aquí a 2020 se crearán 250.000 empleos netos, llegando hasta los dos millones hasta 2030".

Sobre este tema, Acosta señaló que se perderá empleo en cualificaciones medias, "porque no son necesarios tantos empleos como parece". Así, auguró que "se va a generar empleo en alta cualificación pero en menos cantidad".

Por ello, comentó al representante de la CEOE que si ese empleo no es de calidad, "no vamos a ningún sitio".

Por su parte, Varela indicó que en el próximo decenio "se puede perder un millón de empleo neto". Además, lamentó que el problema es que se va a polarizar el empleo, aumentando la desigualdad, creándose empleo de alta y baja cualificación, pero desapareciendo el empleo medio, que "es el que más va a sufrir".

Por otro lado, durante su intervención, el representante de UGT lamentó la falta de conciencia gubernamental y de concienciación en los reguladores para llevar esto adelante, además de que España "no retiene su talento, ya que el talento se va al extranjero"

Otra de las cosas que demandó para una mejor transformación digital es la reducción de la brecha digital laboral, que es "la mayor barrera", lo que está provocando que "nuestro capital humano se está empobreciendo".

También demandó mayor presencia de la mujer en el mundo tecnológico, donde solo el 0,6% se dedica a trabajar en los puestos TIC y solo el 25% de los estudiantes de ingeniería son mujeres. "Así no vamos a conseguir un país tecnológicamente dotada", remarcó.

Por último, señaló que la educación y la formación en España "no están preparando adecuadamente a las personas en la FP o universidades". En este sentido, el gasto en TIC ha sido el 2% de su presupuesto, lo que "nos da una idea muy clara de lo que está pasando".

Por su parte, la representante de CCOO pidió un "referente gubernamental" puesto por las administraciones públicas para que responda y sea la cabeza visible ante todos estos temas.

Igual que el representante de UGT, Acosta pidió también retener el talento y atraer a la mujeres al sector, ya que "sin tecnologías no habrá transformación digital" y demandó unas "auténticas políticas activas de empleo".

Por último, el representante de la patronal incidió en la necesidad de retener el talento en España y en la formación, que "no se adecúa a lo que demandan las empresas", por lo que necesitamos mayor transformación".

Maurín señaló que "nos preocupa que haya más de ocho millones de personas que no tienen acceso a Internet, no porque no pueden, sino porque no les interesa". Por ello, concluyó que "algo está fallando y debemos actuar".

