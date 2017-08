LOS SINDICATOS ADVIERTEN DE QUE LA PROLIFERACIÓN DE GASOLINERAS SIN EMPLEADOS PONE EN PELIGRO HASTA 40.000 EMPLEOS EN ESPAÑA

Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron hoy de que la proliferación de las gasolineras sin empleados puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en el sector en España.

En declaraciones a Servimedia, el responsable de la Federación de Industria de CCOO, Ángel Marinero, aplaudió la medida adoptada en Extremadura, que obliga a las estaciones de servicio a estar atendidas por un trabajador desde las 7 hasta las 22 horas.

Marinero apuntó que lo que ha sucedido en Extremadura “es lo que debe ser”, ya que “estamos hablando de un producto que es contaminante, peligroso, inflamable” en referencia a los carburantes.

“No entendemos, con lo que está pasando y con el terrorismo que está habiendo, que se permita a estas instalaciones que no se controle nada”, subrayó el portavoz de CCOO, y acto seguido calificó esta situación de “peligro” para la sociedad.

Además, la proliferación de este tipo de estaciones de servicio puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en España, según Marinero, quien propuso que se abaraten los carburantes, puesto que, según sus cálculos, las gasolineras desatendidas rebajan hasta en 12 céntimos el precio por litro.

Por su parte, el secretario general del sector energético de la Federación de Industria, Construcción y Agro (Fica) en UGT, Andrés Muñoz, añadió que “lo que queremos es que haya una normativa común en todas las comunidades autónomas” en la línea de Extremadura, para que no se destruya empleo y al mismo tiempo no suponga riesgo para las personas ni el medio ambiente.

REUNIONES CON EMPRESARIOS

Muñoz criticó que las estaciones de servicio desatendidas son susceptibles de “incidentes y sabotajes” y remarcó que “se está impidiendo el acceso a personas con discapacidad”.

Desde CCOO explicaron que las centrales sindicales se han reunido con empresarios en distintas regiones con el objetivo de evitar que proliferen este tipo de gasolineras y se reduzca el empleo, pero no ha sido posible sacar adelante un acuerdo para ello.

Lo que sí que están desarrollando CCOO y UGT, junto a las patronales Ceees y Aevecar, y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), es una campaña de recogida de firmas para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del empleo en el sector y en contra de las gasolineras desatendidas.

