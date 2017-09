(AVANCE) LOS SINDICATOS DE AENA Y ENAIRE NO LLEGAN A UN ACUERDO CON FOMENTO Y SE VOLVERÁN A REUNIR EL MARTES

- Dan de plazo al Gobierno hasta septiembre y si no hay acuerdo la huelga comenzaría en octubre . Los sindicatos con representación en Aena y Enaire (UGT, CCOO y USO) anunciaron este jueves que no han llegado a un acuerdo en la reunión que han mantenido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, pero valoraron “los avances y las gestiones realizadas”.

La reunión se produce tras la celebrada la semana pasada, en el marco de las negociaciones de posibles mejoras salariales y aumentos de plantilla en ambas compañías, y que también finalizó sin acuerdo.

El representante de UGT, Raúl Gómez, reconoció que “se han producido avances, aunque no hay nada cerrado, y la semana que viene vamos a continuar trabajando en ello y vamos a ver como concluyen en la parte social y en la empresa las gestiones que ha hecho el secretario de Estado”.

En este sentido, indicó que si se llega a un acuerdo, “perfecto para todas las partes”, pero si no, “habrá una convocatoria de huelga”. “Venía con la convocatoria de huelga hecha pero sinceramente se han producido avances”, explicó Gómez.

