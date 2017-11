SIEMENS GAMESA DESPEDIRÁ A 408 TRABAJADORES EN ESPAÑA

La dirección de Siemens Gamesa anunció este lunes a los sindicatos que el ERE afectará a 341 trabajadores durante este año fiscal y aumentará en 67 más hasta 2020.

La compañía no concretó cómo se distribuirán dichos despidos en sus centros, por lo que aún no se sabe en qué medida afectará a cada una de sus plantas.

Ante esta situación, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) rechazó hoy los planes anunciados por la dirección de Siemens Gamesa.

UGT FICA consideró que los trabajadores procedentes de Gamesa vienen sufriendo desde el año 2012 distintas reestructuraciones, tanto corporativas como operativas y que pese a ello “vuelven a estar en el punto de mira” de los planes de ajuste de la nueva dirección “a pesar de que en su día, ésta aseguró que la fusión no afectaría al empleo y se comprometió a mantener su estabilidad y, en caso de que se llevara a cabo algún ajuste puntual, a que éste se llevaría a efecto a través de medidas negociadas con los sindicatos y de carácter no traumático”.

En la reunión mantenida hoy con la dirección de la compañía, UGT FICA recordó este compromiso e insistió en que, en caso de que se produzca algún ajuste de personal, éste sea negociado y, en todo caso, se lleve a cabo de forma no traumática, mediante bajas voluntarias espaciadas en el tiempo y prejubilaciones a tres años a partir de los 55 años de edad.

Paralelamente, la federación ha reclamado a la empresa información adicional con relación al criterio de afectación que ha utilizado a la hora de cuantificar los despidos, a fin de revisar la situación de los colectivos más vulnerables y el procedimiento por el cual Siemens Gamesa tiene la obligación de enviar el detalle de afectados por país al Comité de Empresa Europeo del Grupo Siemens.

UGT FICA entiende que se trata de una compañía española que cotiza en el Ibex-35 cuya representación legal no está vinculada al Comité Europeo.

