EL SENADO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS

El Pleno del Senado aprobó este miércoles por unanimidad, con los votos favorables de los 239 senadores presentes, la proposición de Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo.

De esta manera, al no incorporar ninguna de las 70 enmiendas presentadas en la Cámara Alta, se aprueba de manera definitiva la ley conforme al texto que salió del Congreso de los Diputados y se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante la sesión plenaria, en la que estuvieron presentes representantes de las organizaciones de autónomos ATA y UPTA, el senador del PP Octavio Adolfo López, quien preside la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, presentó la norma que, a su juicio, “resuelve los problemas de un sector importante de la economía” y es “oportuna”.

Por su parte, desde Ciudadanos, que fue el impulsor de esta nueva ley, el senador Luis Crisol justificó que su grupo no puede aceptar ninguna de las enmiendas presentadas porque “estamos ante una muy buena ley” y, aunque “no es perfecta”, es una “gran conquista” para los autónomos.

Además, dijo que “es ingenuo pensar que esta ley de medidas urgentes solucionaría todos los problemas de los autónomos” pero es “un eslabón” para mejorar la situación de los trabajadores por cuenta propia.

Desde el Grupo Socialista, el senador Juan Francisco Martínez-Aldama aseguró que la ley tiene “avances que no vamos a negar, pero son avances insuficientes” y “no entran a analizar los problemas de fondo”.

“Vaya urgencias”, dijo Martínez-Aldama dirigiéndose al PP, en referencia al año que lleva tramitándose la ley, para pedir “menos jabón, menos halagos a los autónomos, y más soluciones”.

Por su parte, desde el grupo de Podemos, el senador Óscar Guardingo criticó que las “prisas” aludidas por algunos grupos para que esta norma entre en vigor el 1 de enero de 2018 son “un poco extrañas”, ya que si se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 estas medidas podrían no entrar en vigor.

Asimismo, Guardingo señaló que esta ley aporta avances que son “pequeños y minúsculos” pero que “justifica” su apoyo.

En el PP, la senadora Rosario Rodríguez defendió que es una norma “necesaria para avanzar en una regulación más justa para los trabajadores por cuenta propia” y “da voz a los autónomos”.

“Es una buena ley” y “aplaudimos el consenso alcanzado en esta Cámara”, dijo Rodríguez.

NOVEDADES

Algunas de las medidas contempladas en esta ley son la ampliación de la 'tarifa plana' de 50 euros a un año, que los profesionales autónomos puedan cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año, que puedan darse de alta y de baja en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social hasta tres veces al año, o la posibilidad de compatibilizar el 100% del trabajo por cuenta propia con la pensión y de desgravarse gastos de manutención.

Otros beneficios para los trabajadores por cuenta propia incluidos son la reducción a dos años del plazo de espera para que los autónomos que hayan cesado su actividad puedan volver a disfrutar de la tarifa plana, o la deducción en un 20% de los gastos de suministros, como el agua, la luz, la electricidad y la telefonía, siempre que se trabaje desde casa.

En paralelo, la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debe abordar cambios más profundos en este sistema, como definir el tiempo parcial para los autónomos o revisar la figura del autónomo económicamente dependiente o ‘trade’.

Además, el compromiso de los partidos políticos es que la subcomisión emita un informe sobre las modificaciones que se deben acometer en el régimen de los autónomos el año que viene.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso