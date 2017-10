EL SECTOR DE SEGUROS FACTURÓ 47.404 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE, SEGÚN UNESPA

Los ingresos de las aseguradoras por la venta de pólizas a cierre del pasado septiembre ascendieron a 47.404 millones de euros, “prácticamente lo mismo que un año atrás”, según indicó este jueves la patronal aseguradora Unespa.

En un comunicado, Unespa señaló que de ese importe total, 25.540 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 21.863 millones restantes al de vida, según datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).

La facturación del ramo de no vida aumentaba a cierre del segundo trimestre un 3,83% en términos interanuales. Según Unespa, esta mejora de la actividad se fundamenta “en el tirón de todas las líneas de negocio, con mención especial de las pólizas denominadas ‘resto no vida’ y salud”.

La partida de seguros denominada ‘resto no vida’, que engloba las pólizas más ligadas a la actividad económica, repuntó un 5,51%, hasta los 6.162 millones. Mientras, las pólizas de salud incrementaron su aportación un 3,75%, hasta los 6.063 millones de euros.

Por otra parte, según Unespa las pólizas de automóviles y del ramo de multirriesgos “tuvieron, igualmente, un desempeño destacado”. Así, los seguros de motor aumentaron su facturación en un 3,55%, hasta los 8.183 millones, mientras que la categoría multirriesgos incrementó sus ingresos en otro 2,38%, hasta los 5.132 millones. Bajo este término se incluyen las pólizas de hogar, comunidades de vecinos, comercios e industrias.

En lo que respecta al ahorro gestionado en productos de seguro de vida, medido a través de las provisiones técnicas, alcanzó los 182.209 millones de euros en el primer semestre del año. Este importe supone un incremento interanual del 3,96%, de acuerdo con las estimaciones de ICEA.

