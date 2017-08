FACUA PIDE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE DEJE DE UTILIZAR NÚMEROS 901 DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha pedido al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que retire de inmediato los teléfonos 901 con los que gestiona la atención al ciudadano y los sustituya por líneas con prefijos geográficos.

En una carta remitida a este organismo público, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Facua ha reclamado que se dejen de utilizar los números 901.

Además, Facua denuncia que a un socio de Málaga, cuando llamó a un teléfono con indicación geográfica (en concreto, el 952071832), se le instó a llamar a los números 901166566 y 901106570 para hacer su consulta.

Las llamadas a números geográficos vienen incluidas actualmente en todos los bonos y tarifas planas de llamadas, por lo que no implican ningún sobrecoste. El usuario sí debe pagar, en cambio, por las que hace a un 901.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios explicita que "en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica".

Por todo ello, Facua considera que no tiene ningún sentido que mientras la normativa prohíbe el uso de estos teléfonos a las empresas la Administración Pública los utilice como servicios de atención a los ciudadanos.

Las líneas 901 eran beneficiosas para los usuarios hace décadas, cuando no existían los bonos ni las tarifas planas, al implicar que quien llama paga la mitad del importe y el que recibe la llamada la otra mitad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso