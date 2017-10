LA SEGURIDAD SOCIAL REDUJO SU DÉFICIT UN 2,3% HASTA SEPTIEMBRE

Google Plus

- Los ingresos por cotizaciones alcanzaron la mejor cifra de los últimos 11 años. La Seguridad Social registró un déficit de 6.011,62 millones de euros hasta septiembre, frente al saldo negativo de 6.151,27 millones del mismo periodo de 2016, con lo que el sistema redujo su desequilibrio en un 2,3%, según los datos de ejecución presupuestaria del sistema publicados este martes.

A la luz de los datos, comunicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el saldo obtenido hasta finales de septiembre es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 97.214,06 millones y unas obligaciones reconocidas de 103.225,68 millones de euros.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,14% correspondieron a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 8,86% restante a las mutuas colaboradoras. Mientras, el 92,74% de las obligaciones fueron reconocidas por las entidades gestoras y el 7,26% por las mutuas.

RÉCORD EN COTIZACIONES

En el apartado de ingresos, las cotizaciones sociales ascendieron a 81.398,03 millones, lo que representa un aumento de 5,16 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, que viene originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 5,77% (3,57% el año pasado) y un descenso de la cotización de los desempleados del 4,21% (-7,32% en 2016).

La evolución por cuotas sociales (derechos reconocidos) continuó en positivo en el periodo referenciado, puesto que si hasta septiembre de 2016 la tasa anual de crecimiento era aún inferior al 3% (2,84%), un año después la tasa de crecimiento se situó en el 5,16%.

En cuanto a la recaudación neta de cuotas -que es otra forma de cuantificar cómo marchan los ingresos por cotizaciones- se observa que avanzó a una tasa anual del 5,23%, la más alta desde 2008. Mientras, el año pasado en este mismo periodo crecía a un ritmo anual del 3,09%. De esta manera, el sistema recibe por esta vía 4.000 millones más que el año pasado en la misma fecha (3.998,02 millones).

En el resto de ingresos, las transferencias corrientes totalizaron 13.810,79 millones, un 0,3% menos que las acumuladas a la misma fecha de 2016.

Los ingresos patrimoniales registraron 496,06 millones, con un descenso interanual del 62,1%, y las tasas y otros ingresos reflejaron la cantidad de 772,85 millones, un 2,27% menos.

INCREMENTO DE LOS GASTOS

En lo que respecta a los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 96.966,04 millones de euros, un 3,33% más respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representa un 93,94% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

En un análisis detallado de las distintas prestaciones contributivas, las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzaron los 82.419,72 millones, cifra superior en un 3,42% al año anterior.

En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo, se elevaron hasta los 1.720,68 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 6,85%. En Incapacidad Temporal el gasto realizado supuso un importe de 4.543,69 millones, un 9,38% más que en el mismo periodo de 2016.

En el caso de las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron un importe de 7.979 millones de euros, con lo que se redujo un 1,11% respecto al ejercicio anterior.

De dicho importe, se destinó a pensiones no contributivas y mínimos 6.658,69 millones, y a subsidios y otras prestaciones 1.320,31 millones, de los que 1.262,07 millones de euros correspondieron a prestaciones familiares.

