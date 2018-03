EL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL INCUMPLIERON EL OBJETIVO DE DÉFICIT EN 2017

Google Plus

El déficit del Estado cerró 2017 en el 1,86% sobre el PIB y la Seguridad Social obtuvo un saldo negativo del 1,48%, con lo que fueron las únicas administraciones que incumplieron los objetivos de déficit pactados con Bruselas.



Así lo explicó este lunes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa de cierre del ejercicio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya había anunciado el pasado jueves que España cumplió el objetivo de déficit establecido para 2017, al cerrar el ejercicio con un déficit del 3,07% del PIB, por debajo del objetivo pactado con Bruselas del 3,1%.

Montoro precisó que sin las ayudas financieras, el déficit de las administraciones públicas terminó en el 3,07% en 2017, equivalente a 35.758 millones de euros, y contabilizando las ayudas financieras ese déficit es del 3,11%.

Desglosado por administraciones, si no se tienen en cuenta las ayudas financieras, la Administración central cerró el pasado ejercicio con un déficit del 1,86%, por encima del objetivo del 1,1%, lo que se traduce en -21.658 millones.

En cambio, las comunidades autónomas registraron un saldo negativo del 0,32% frente al objetivo del 0,6%, por lo que cumplieron con lo pactado con Bruselas. En este sentido, Montoro destacó que esta es la “novedad”. De esta manera, las regiones españolas acumularon un déficit de 3.703 millones. Por su parte, las corporaciones locales, para las que se había pactado el equilibrio presupuestario, cerraron 2017 con un superávit del 0,59%, lo que representa 6.812 millones.

La Seguridad Social terminó con un déficit del 1,48%, por encima de lo pactado (-1,4%), hasta totalizar un saldo negativo de 17.209 millones. Por agentes de la Seguridad Social, el Sistema mejoró su déficit hasta el 1,68%, el Servicio Público de Empleo Estatal obtuvo un superávit del 0,16%, y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) también logró un saldo positivo del 0,03%.

Montoro calificó el año de “muy positivo”, con una evolución que “muestra que el camino de España debe ser cumplir compromisos europeos, pero es que cumpliendo compromisos europeos es como España crece, crea empleo, es un país fiable”.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, todas salvo Castilla y León mejoraron su saldo respecto a 2016; 11 de ellas cumplieron el objetivo de déficit, de las que cuatro obtuvieron superávit, y seis incumplieron. Murcia (-1,55%), Castilla y León (-0,95%), Aragón (-0,92%) y Extremadura (-0,88) fueron las que obtuvieron mayor déficit sobre PIB.

Preguntado sobre el caso concreto de Cataluña, el ministro indicó que la evolución del déficit está en línea con la del resto, puesto que registró un -0,56%, inferior al -0,92% de 2016. Montoro afirmó que esa reducción “no es a costa de no pagar la intervención derivada del 155” y aclaró que “los gastos han seguido ejecutándose con toda normalidad por parte de la Generalitat de Cataluña” en el contexto de una situación política “anómala”.

INGRESOS Y GASTOS

Los recursos no financieros de todas las administraciones alcanzaron los 441.099 millones de euros, un 4,6% más. Entre otras partidas, en impuestos se recaudó 259.355 millones (+5,2%), y en cotizaciones sociales se ingresaron 142.908 millones (+4,9%).

Mientras, los gastos fueron de 477.332 millones, un 1,1% superiores a 2016, entre los que destacaron las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie, que totalizaron 177.924 millones (+2,4%), y la remuneración de asalariados, que alcanzó los 122.781 millones (+1,2%). Por su parte, los ingresos procedentes de la recaudación de impuestos del Estado ascendieron a 198.101 millones de euros, un 6,4% más.



