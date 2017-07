LA SEGURIDAD SOCIAL INCREMENTA UN 17,4% SU SUPERÁVIT HASTA JUNIO

Google Plus

La seguridad Social registró un superávit de 2.565,43 millones de euros entre enero y junio de 2017, un 17,4% más que en idéntico periodo de 2016.

Según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este saldo positivo es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 64.607,38 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 62.041,95 millones.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,28% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,72% restante a las mutuas colaboradoras.

En cuanto a las obligaciones, el 93,34% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 6,66% por las mutuas.

En términos de derechos reconocidos, la recaudación por cotizaciones sociales asciende a 53.783,85 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,84 puntos respecto a 2016. La tasa era del 2,63% hace un año.

Ello viene originado por el aumento de la cotización de ocupados (5,49%), que avanza posiciones en relación a la cotización de desempleados (-4,89%).

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 10.000,01 millones de euros, un 2,69% más que las acumuladas a la misma fecha de 2016.

En cuanto a los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 58.435,87 millones de euros, un 3,41% más respecto al año pasado. Esta cifra representa un 94,19% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

En un análisis detallado de las distintas prestaciones contributivas, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzan un importe de 49.483,60 millones de euros, cifra superior en un 3,44% al año anterior.

En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 1.136,66 millones, lo que representa un incremento interanual del 8,18%.

En Incapacidad Temporal el gasto realizado alcanza un importe de 2.604,54 millones de euros, un 10,05% más que en el mismo periodo de 2016.

Finalmente, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos, alcanzan un importe de 5.007,93 millones de euros, cifra que supone un decremento anual del 0,8%.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y mínimos 4.202,63 millones y a subsidios y otras prestaciones 805,30 millones de euros, de los que 764,62 millones de euros corresponden a prestaciones familiares.

