EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES SE REDUJO EN 2016 CASI UN 50% CON RESPECTO A 2008

El Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2016, realizado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), revela que el empleo en dicho sector cayó en el citado año casi un 50% con respecto a 2008, alcanzando el nivel más bajo de toda la serie analizada.

No obstante, este es el único dato negativo para el sector presente en el estudio, que pretende “arrojar luz sobre los costes y beneficios que las energías renovables aportan” a la economía española.

Según el informe, el sector renovable contribuyó con 8.511 millones de euros al PIB nacional. A juicio de la asociación, este “leve” crecimiento no se produjo por un aumento en el aporte energético, puesto que “la potencia permanece prácticamente estancada, con solo 43 nuevos megavatios, y la energía vendida ha disminuido”.

Por tanto, la recuperación obedecería a “la reactivación de algunos sectores tecnológicos fruto de la subasta de nueva capacidad renovable registrada en 2016 (...) y el anuncio de nuevas subastas previstas para 2017.

Asimismo, APPA Renovables lamentó que en el primer semiperiodo regulatorio (2014-2016) “las renovables han dejado de ingresar 930 millones de euros”, de los cuales 356 “se prevé que sean percibidos por las instalaciones a lo largo de su vida útil” y el resto, 574 millones, el sector “no los recuperará nunca”.

Estas pérdidas se deben, asegura el estudio, a “una irreal estimación del precio de la electricidad a futuro”, que “perjudica gravemente al sector renovable y que no es consistente con otras previsiones que maneja el Ministerio para otros fines”.

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, destacó la importancia de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y afirmó que “el sector empresarial necesita contar con un marco estable y predecible para acometer sus inversiones”. Además, expresó su deseo de que “proporcione predictibilidad al sector y establezca una fiscalidad ambiental de que ‘quien contamina, paga’”, con el fin de dar “señales claras al mercado de hacia dónde nos dirigimos”.

