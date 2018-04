SANTANDER LANZA EN CUATRO PAÍSES EL PRIMER SERVICIO DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES CON 'BLOCKCHAIN'

Google Plus

Banco Santander anunció este jueves el lanzamiento de un servicio de transferencias internacionales con el uso de tecnología basada en 'blockchain', que ya está disponible para los clientes particulares de España, Reino Unido, Brasil y Polonia, y está previsto que se lance en más países en los próximos meses.



Santander One Pay FX, como se llama, permite hacer transferencias internacionales entre particulares de forma más rápida, ya que llegarán a destino el mismo día en muchos casos o al día siguiente, explica la entidad. Además, permite a los clientes conocer el importe exacto que llegará en la moneda del destinatario antes de confirmar la transacción.

El banco tiene intención de ir añadiendo más funcionalidades durante los próximos meses, como por ejemplo la oferta de estas transferencias de forma instantánea antes del verano.

Con este lanzamiento, Santander se convierte en el primer banco en ofrecer servicio de transferencias internacionales basado en tecnología blockchain a clientes particulares en distintos países de manera simultánea.

En concreto, a partir de hoy, clientes de Reino Unido pueden usar One Pay para hacer transferencias a países europeos y a Estados Unidos. En España, los clientes pueden efectuarlas a Reino Unido y Estados Unidos, mientras que los de Brasil y Polonia, a Reino Unido.

En relación con este lanzamiento, la presidenta del Santander, Ana Botín, destacó que “blockchain ofrece grandes oportunidades para mejorar los servicios que damos a nuestros clientes. El lanzamiento de Santander One Pay FX es la primera de muchas funcionalidades que brinda esta tecnología”.

Este nuevo servicio usa xCurrent, una tecnología basada en registros contables compartidos y propiedad de la compañía californiana Ripple. InnoVentures, el fondo de capital emprendedor de Santander, invirtió en Ripple en 2015.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso